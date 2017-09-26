Путин: Иркутская область выросла в один из ведущих промышленных регионов Восточной Сибири

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Иркутской области с 80-летием образования региона. Поздравительная телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.
"Прошедшие десятилетия стали временем индустриального развития Приангарья, формирования его топливно-энергетического комплекса, транспортной, социальной инфраструктуры. Благодаря упорному труду нескольких поколений жителей область преобразилась, выросла в один из ведущих промышленных, научных, культурных регионов Восточной Сибири", - говорится в сообщении.
Путин подчеркнул, что область по праву гордится своими уроженцами, среди которых - Валентин Распутин и Александр Вампилов, Евгений Евтушенко и Денис Мацуев. Глава государства выразил уверенность, что настойчивость и целеустремленность помогут жителям региона "в осуществлении намеченных планов - на благо и процветание Иркутской области и всей России".