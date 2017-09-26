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ОНФ: ограничения на проверки бизнеса мешают контролировать качество еды в соцучреждениях

Общество
26 сентября, 11:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Координатор проекта "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта пояснил, что Роспотребнадзор не может внепланово провести проверку без согласования с прокуратурой

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Координатор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта утверждает, что законодательные ограничения на проверки предпринимателей мешают контролировать качество питания в детских учреждениях.

"У нас есть федеральный закон, который говорит, что нельзя проводить чаще, чем раз в три года, соответствующие проверки", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС во вторник.

"Мы столкнулись с тем, что это [действующее законодательство] является проблемой, чтобы призвать к ответу подрядчиков-поставщиков, которые кормят некачественным питанием детей в детских садах", - отметил представитель ОНФ.

По его словам, Роспотребнадзор не может внепланово провести проверку без согласования с прокуратурой, а "прокуратура может согласовать [проверку], только если есть угроза жизни". Гетта пояснил, что угроза жизни возникает, когда зафиксирован факт отравления детей.

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