Источник: более 2 тыс. пассажиров "ВИМ-Авиа" остаются в зарубежных аэропортах

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Более 30 рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" отменены, в аэропортах за пределами РФ остаются более двух тысяч человек. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в авиационных кругах.

"По состоянию на утро вторника, ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" отменены более 20 регулярных и 10 чартерных рейсов из трех городов РФ и шести зарубежных стран: Болгарии, Испании, Италии, Греции, Турции, Кипра", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в аэропортах за пределами РФ находятся более двух тысяч человек.

Проблемы авиакомпании

В понедельник стало известно, что Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа". По данным ведомства, длительные задержки рейсов связаны с задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями. Министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что ситуация с задержками рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" находится под контролем Минтранса.

В министерстве также сообщили, что будет проведена оценка потенциальных финансовых рисков авиакомпании по перевозке пассажиров до конца текущего года.

Авиакомпания обязалась перевезти более 200 тыс. пассажиров до конца года.

Это уже вторая волна крупных задержек авиакомпании. В мае 2017 года перевозчик начал массово задерживать рейсы из разных аэропортов, компания объясняла это поздним прибытием воздушных судов. Для стабилизации ситуации авиакомпания частично сократила чартерную программу на летний период, отменив 13 направлений. Также ликвидировать задержки помогли другие перевозчики.