Власти Москвы определили 210 стартовых площадок по реновации

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы определили список стартовых площадок для строительства домов в рамках программы реновации жилищного фонда. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума в городской мэрии.

"Сегодня утвержден перечень стартовых домов, это 210 площадок, расположенных таким образом, чтобы переселение осуществилось в непосредственной близости от домов, которые вошли в программу реновации", - сказал он.

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В ходе первой волны программы реновации с 2017 года по 2019 год будут использованы 59 стартовых площадок, сообщил глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

"В первую часть включены 59 площадок для "волнового" переселения в 2017-2019 годах. Они расположены в девяти округах, это позволит переселить около 36 тыс. жителей… Кроме того, на 12 из 59 стартовых площадок многоквартирные дома уже построены и введены в эксплуатацию. Сейчас они приводятся в соответствие с требованиями реновации", - пояснил он.

Левкин добавил, что во второй перечень участков для строительства домов по программе реновации в 2020-2021 годах вошла 151 площадка, куда переселят более 83 тыс. москвичей из 410 домов.

Он также отметил, что кварталы территорий для строительства нужно будет определить до 1 октября этого года.

"До 1 октября 2017 года департамент градостроительной политики и Москомархитектура должны определить перечень кварталов территорий, которые расположены на участке, предназначенные для корректирования и строительства в течение 2017 и 2019 гг. стартовых и многоквартирных домов", - добавил Левкин.

По его словами, перечень определили, теперь его надо утвердить для реализации программы. Также будет проводиться информирование жителей о том, где будут построены стартовые дома, все будет максимально прозрачно, добавил Левкин.

Первый график расселения по реновации

В середине сентября 2017 года столичный департамент строительства сообщал, что первый график расселения домов, которые попали в список реновации, будет готов к концу октября 2017 года. Об этом говорится в материалах департамента строительства Москвы.

Кроме того, по уточнениям главы департамента строительства Андрея Бочкарева, для первоочередного переселения жителей в Москве уже имеется 13 законченных объектов. Это жилые дома, которые были построены ранее по другим программам, не относящимся к утвержденной новой программе реновации, но они будут "переадаптированы" под нее. Еще порядка 25 объектов планируется к вводу в эксплуатацию до конца 2017 года.

О программе реновации

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром 1 августа, вошло 5144 дома, большинство из которых пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. метров. В них проживает около 1 млн москвичей (350 тыс. квартир - прим. ТАСС).

В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей. 8 августа мэр столицы Сергей Собянин утвердил Фонд реновации, который будет оперировать этими средствами и станет застройщиком.

Инвестиционные и девелоперские компании для строительства в рамках реновации привлекаться не будут, но не исключена их работа как подрядных организаций. Помимо бюджетных источников, фонд сможет привлекать средства дольщиков, среди которых могут быть и юридические лица.