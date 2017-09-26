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"Ельцин Центр" погасил кредит на строительство в 2 млрд рублей

Общество
26 сентября, 11:27 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября./ТАСС

Кредит был пролонгирован четыре раза, выплата долга состоялась ранее последнего срока пролонгации

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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября./ТАСС/. "Ельцин Центр" в Екатеринбурге погасил основную часть кредита на 2 миллиарда рублей, выделенного на его строительство. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе центра.

"Президентский Центр выплатил 2 миллиарда рублей в казначейство Свердловской области, спустя ровно два года после заключения сделки о покупке площадей бизнес-центра "Демидов". Кредит был использован в соответствии с целевым назначением на реконструкцию и развитие центра", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, кредит был пролонгирован четыре раза, выплата долга состоялась ранее последнего срока пролонгации. Решение по размеру и выплате процентов коммерческого кредита будет принято Законодательным собранием Свердловской области в период до 31 октября 2017 года.

В мае 2013 года Президентский центр получил коммерческий кредит в 2 миллиарда рублей на строительство и последующее развитие. Кредит был выделен министерством финансов РФ Свердловской области специально для Президентского центра.

"Ельцин Центр" был открыт 25 ноября 2015 года в Екатеринбурге, он создан на основании закона "О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий", который был принят в 2008 году. Ядром "Ельцин Центра" является Музей первого президента России Бориса Ельцина, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью, смонтированы 163 медиапрограммы.

В мае 2017 года Музей первого президента России Бориса Ельцина стал лауреатом престижной премии "Европейский музей года" (EMYA) "за заметные достижения в деле укрепления общественной роли музея" и получил одну из трех главных наград конкурса - приз имени основателя премии Кеннета Хадсона. Этот приз впервые был присужден российскому музею.

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