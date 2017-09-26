Роскомнадзор: за три года число нарушений в СМИ сократилось почти в пять раз

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Количество нарушений в СМИ значительно сократилось за последние три года, в 2017 году было выдано 32 предупреждения, что почти в 5 раз меньше, чем в 2015-м. Об этом во вторник заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.
Предупреждение выносят за оправдание или пропаганду идей терроризма, информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, пропаганду порнографии, экстремисткую деятельность и так далее.
"В нашем понимании самая жесткая мера - это вынесение предупреждения, если в течение года Роскомнадзор выносит два предупреждение СМИ, то он имеет право обратиться в суд с иском об аннулировании свидетельства о регистрации, - сказал Субботин. - Ежегодно количество выносимых нами предупреждение сокращается. В результате мониторинга в 2017 году вынесено 32 предупреждение СМИ".
При этом, по его словам, в 2015 году было выдано 143 предупреждения, а в 2016 году - 66 предупреждений.
Она также напомнил, что мониторинг информации осуществляется в интернете. Ежемесячная аудитория интернета в России, по последним данным, составляет 87 млн пользователей - 71% населения страны.
По данным Роскомнадзора, еженедельно в ходе мониторинга выявляется 1,5 тыс. материалов с противоправной информацией. "Поток этого контента важно также контролировать и препятствовать распространению противоправной информации", - сказал он.