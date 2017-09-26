Кузнецова получила десятки жалоб на качество питания в детских учреждениях

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила о получении десятков обращений с жалобами на качество и доступность питания в детских учреждениях, ряд нарушений подтвердились.
"С начала учебного года уже поступили десятки обращений на имя уполномоченного с теми или иными видами жалоб на качество питания, на его доступность", - сказала она во вторник на пресс-конференции в ТАСС.
По словам омбудсмена, уже выявлены нарушения санитарных норм и правил при организации детского питания. "Например, Ульяновская область. Поступило сообщение из детского сада об отравлении ребенка. Нарушения подтвердились, были предприняты меры дисциплинарного характера", - информировала она. По словам Кузнецовой, в различных городах Ростовской области "выявлены множественные нарушения по объему порций, по качеству, по приготовлению", нарушения выявлены в Алтайском крае и в Амурской области.
Уполномоченный также заявила о недопустимости дискриминации детей. "Когда для детей из льготный категорий накрывается один вид продуктов, а для детей не из льготных - другой", - пояснила она.
Омбудсмен также рассматривает в качестве дискриминации "дифференцированное предоставление льгот различным льготным категориям". "Где-то [предоставляют льготы] только семьям с детьми-инвалидами, где-то, наоборот, только многодетным и приемным семьям. Вот это все носит дискриминационный характер и недопустимо", - подчеркнула она.