Кузнецова получила десятки жалоб на качество питания в детских учреждениях

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила о получении десятков обращений с жалобами на качество и доступность питания в детских учреждениях, ряд нарушений подтвердились.

"С начала учебного года уже поступили десятки обращений на имя уполномоченного с теми или иными видами жалоб на качество питания, на его доступность", - сказала она во вторник на пресс-конференции в ТАСС.

По словам омбудсмена, уже выявлены нарушения санитарных норм и правил при организации детского питания. "Например, Ульяновская область. Поступило сообщение из детского сада об отравлении ребенка. Нарушения подтвердились, были предприняты меры дисциплинарного характера", - информировала она. По словам Кузнецовой, в различных городах Ростовской области "выявлены множественные нарушения по объему порций, по качеству, по приготовлению", нарушения выявлены в Алтайском крае и в Амурской области.

Уполномоченный также заявила о недопустимости дискриминации детей. "Когда для детей из льготный категорий накрывается один вид продуктов, а для детей не из льготных - другой", - пояснила она.

Омбудсмен также рассматривает в качестве дискриминации "дифференцированное предоставление льгот различным льготным категориям". "Где-то [предоставляют льготы] только семьям с детьми-инвалидами, где-то, наоборот, только многодетным и приемным семьям. Вот это все носит дискриминационный характер и недопустимо", - подчеркнула она.