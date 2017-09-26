Назначен глава Фонда реновации Москвы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Фонд реновации жилищного фонда Москвы возглавил генеральный директор Домостроительного комбината (ДСК) №1 Анатолий Константинов, который с 1978 года занимает различные руководящие должности в крупных строительных компаниях столицы. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума городской мэрии.

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"Фонд реновации возглавил строитель с 40-летним стажем Анатолий Константинов", - сказал он.

В пресс-службе мэрии уточнили, что Константинов 1956 года рождения, окончил Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева по специальности "инженер-строитель" и с 1978 года работает в строительных компаниях Москвы. Он занимал должности от старшего инженера до генерального директора ДСК №1, где и работает по сей день. С 2016 года по 2017 год работал в АО "Управление экспериментальной застройки микрорайонов" заместителем директора по строительному производству. За время работы на руководящих должностях, по данным мэрии, Константинов обеспечил ввод более 30 млн кв. метров недвижимости.

О программе реновации

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром 1 августа, вошло 5144 дома, большинство из которых пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. метров. В них проживает около 1 млн москвичей (350 тыс. квартир - прим. ТАСС).

В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд руб. 8 августа Собянин утвердил Фонд реновации, который будет оперировать этими средствами и станет застройщиком.

Инвестиционные и девелоперские компании для строительства в рамках реновации привлекаться не будут, но не исключена их работа как подрядных организаций. Помимо бюджетных источников, фонд сможет привлекать средства дольщиков, среди которых могут быть и юридические лица.