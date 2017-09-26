Назначен глава Фонда реновации Москвы

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Фонд реновации жилищного фонда Москвы возглавил генеральный директор Домостроительного комбината (ДСК) №1 Анатолий Константинов, который с 1978 года занимает различные руководящие должности в крупных строительных компаниях столицы. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума городской мэрии.
"Фонд реновации возглавил строитель с 40-летним стажем Анатолий Константинов", - сказал он.
В пресс-службе мэрии уточнили, что Константинов 1956 года рождения, окончил Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева по специальности "инженер-строитель" и с 1978 года работает в строительных компаниях Москвы. Он занимал должности от старшего инженера до генерального директора ДСК №1, где и работает по сей день. С 2016 года по 2017 год работал в АО "Управление экспериментальной застройки микрорайонов" заместителем директора по строительному производству. За время работы на руководящих должностях, по данным мэрии, Константинов обеспечил ввод более 30 млн кв. метров недвижимости.
Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром 1 августа, вошло 5144 дома, большинство из которых пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.
Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. метров. В них проживает около 1 млн москвичей (350 тыс. квартир - прим. ТАСС).
В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд руб. 8 августа Собянин утвердил Фонд реновации, который будет оперировать этими средствами и станет застройщиком.
Инвестиционные и девелоперские компании для строительства в рамках реновации привлекаться не будут, но не исключена их работа как подрядных организаций. Помимо бюджетных источников, фонд сможет привлекать средства дольщиков, среди которых могут быть и юридические лица.