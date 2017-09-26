Медведев: конференция "Будущее машиностроения России" объединила молодых специалистов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам X Всероссийской конференции молодых ученых "Будущее машиностроения России". Телеграмма опубликована на сайте правительства во вторник.

"За прошедшие годы эта дискуссионная площадка, созданная по инициативе Союза машиностроителей и МГТУ имени Баумана, объединила самых талантливых молодых ученых и специалистов, студентов и аспирантов из самых разных регионов", - говорится в приветствии.

Медведев отметил, что конференция, проходящая в одном из лучших технических вузов страны, дает молодым специалистам возможность обменяться опытом и идеями, а также представить собственные инновационные разработки. Премьер подчеркнул, что форум предоставляет участникам возможности для профессионального роста и позволяет получать информацию о новых технологиях напрямую от топ- менеджеров ведущих компаний. "И конечно - о том, каким должен быть современный инженер, какие знания и компетенции особенно востребованы в эпоху цифровой экономики," - добавил он, подчеркнув важность соответствия специалистов современным реалиям.

Премьер выразил уверенность, что конференция будет полезной для всех ее участников, а их рекомендации поспособствуют подготовке нового поколения специалистов.

X Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов "Будущее машиностроения России", посвященная роли современного инженера в научно-технологическом развитии России, открывается в Москве 26 сентября. Участники форума обсудят широкий круг вопросов, связанных с разработкой и использованием последних достижений науки, техники и технологий в машиностроении, а также актуальных проблем профессиональной адаптации молодежи в современном обществе.