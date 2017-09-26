Около 120 тыс. москвичей переедут в первые построенные по программе реновации дома

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Строительство домов на 210 стартовых площадках в рамках программы реновации позволит обеспечить переселение 119,5 тыс. москвичей, которые сейчас проживают в ветхих пятиэтажках. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума в городской мэрии.

"Реализация этих проектов позволит переселить 119,5 тыс. человек. Это 47,196 тыс. квартир из 568 пятиэтажек общей площадью 2,055 млн квадратных метров, а также запустить дальнейшее волновое переселение в соответствующих кварталах реновации", - сказал он.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве определены 210 площадок для строительства "стартовых" домов, расположенных в 75 районах Москвы. Все площадки подобраны таким образом, чтобы обеспечить переселение жителей пятиэтажек в пределах прежнего квартала проживания.

О программе реновации

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром 1 августа, вошло 5144 дома, большинство из которых пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. метров. В них проживает около 1 млн москвичей (350 тыс. квартир - прим. ТАСС).

В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей. 8 августа мэр столицы Сергей Собянин утвердил Фонд реновации, который будет оперировать этими средствами и станет застройщиком.

Инвестиционные и девелоперские компании для строительства в рамках реновации привлекаться не будут, но не исключена их работа как подрядных организаций. Помимо бюджетных источников, фонд сможет привлекать средства дольщиков, среди которых могут быть и юридические лица.