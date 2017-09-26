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Порядка 500 млн рублей выделят в 2018 году на поддержку занятости в СКФО

Общество
26 сентября, 12:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

По словам министра труда Максима Топилина, будет переобучение специалистов для развития сферы рекреационных услуг, развития гостиничного бизнеса, туристического комплекса и сельского хозяйства

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство направит около 500 млн рублей из средств федерального бюджета на программу поддержки занятости в регионах Северного Кавказа, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

"В бюджете предусмотрена новая программа поддержки занятости в Северо-Кавказском федеральном округе", - сказал Топилин.

Он отметил, что в рамках поддержки занятости будет переобучение специалистов для развития сферы рекреационных услуг, развития гостиничного бизнеса, туристического комплекса и сельского хозяйства.

"Мы попытаемся сейчас с Северокавказскими республиками эту программу обкатать, пока деньги небольшие - это на следующий год 500 млн рублей", - сказал Топилин.

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