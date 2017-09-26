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Туроператоры сообщают о 43 тыс. пассажиров "ВИМ-Авиа", остающихся за рубежом

Общество
26 сентября, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Ранее Ростуризм сообщал о 30 тыс. таких туристов, а профессиональные ассоциации оценивали количество туристов, которые являются пассажирами "ВИМ-Авиа", в 50-100 тыс. человек

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сводные данные туроператоров свидетельствуют о 43 тыс. российских туристов за рубежом, которые должны были возвращаться на родину рейсами авиакомпании "ВИМ-Авиа". Сообщение об этом появилось на сайте ассоциации "Турпомощь" во вторник.

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Что происходит с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"

"По сводной информации, полученной от туроператоров, за рубежом находятся 43 тыс. человек, ранее отправленных рейсами авиакомпании "ВИМ-Авиа" в Турцию, Грецию, Италию, Испанию и Крит", - говорится в сообщении.

Ранее Ростуризм сообщал о 30 тыс. таких туристов, а профессиональные ассоциации оценивали количество туристов, которые являются пассажирами "ВИМ-Авиа", в 50-100 тыс. человек.

В понедельник авиакомпания "ВИМ-Авиа" объявила о решении полностью прекратить чартерные перевозки пассажиров к местам отдыха из-за финансовых проблем. На наиболее социально значимых направлениях на Дальний Восток к перевозкам пассажиров "ВИМ-Авиа" могут подключиться другие российские авиакомпании.

В мае 2017 года перевозчик уже задерживал рейсы из разных аэропортов, компания объясняла это поздним прибытием воздушных судов. Для стабилизации ситуации авиакомпания частично сократила чартерную программу на летний период, отменив 13 направлений. Также ликвидировать задержки помогли другие перевозчики.

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