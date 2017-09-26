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На самой длинной ветке метро в Петербурге запустили бесплатный Wi-Fi

Общество
26 сентября, 12:07 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, сентября. /ТАСС

Бесплатным доступом в интернет ежемесячно смогут воспользоваться более 4,6 млн пассажиров

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Беспроводной интернет запустили во вторник на Московско-Петроградской (синей) линии метрополитена в Санкт-Петербурге, им смогут воспользоваться около 4,6 млн пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора города Игоря Албина.

"Компания "МаксимаТелеком", оператор крупнейшего Wi-Fi-пространства на транспортной инфраструктуре, 26 сентября запустила высокоскоростную сеть Wi-Fi на самой длинной и самой загруженной линии Петербургского метрополитена - Московско-Петроградской (Линия 2). Бесплатным доступом в интернет на протяжении всего пути смогут воспользоваться более 4,6 млн пассажиров, ежемесячно путешествующих по синей линии", - сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе вице-губернатора, подключение городского метрополитена к беспроводному интеренету - один из этапов создания новой городской коммуникативной среды.

"К чемпионату мира по футболу в нашем городе появятся 100 "умных" остановок с бесплатным доступом к сети Wi-Fi. Наземный транспорт тоже будет оснащен бесплатным интернетом: в сентябре наземные перевозчики Петербурга подписали соглашение о реализации пилотного проекта в своем подвижном составе. Таким образом, граждане, перемещаясь в метро или наземным общественным транспортом, находясь на "умной" остановке, будут иметь оперативный доступ к информации, останутся на связи даже в пути", - цитирует пресс-служба слова вице-губернатора Игоря Албина.

Wi-Fi в петербургском метрополитене был запущен 30 мая на Правобережной (4-й) ветке метро, на данный момент почти 3,5 млн поездок было совершено с подключением к бесплатному Wi-Fi, 1,5 млн - за последний месяц.

Сеть предоставляет безлимитный доступ в интернет на скорости до 200 Мбит/с и позволяет обслуживать до 200 одновременных подключений в каждом вагоне.

Проект реализуется только на собственные и заемные средства компании "МаксимаТелеком" без привлечения бюджетного финансирования, монетизация сервиса происходит за счет рекламы. Ранее сообщалось, что до конца года планируется запустить Wi-Fi на всех ветках метро в Петербурге.

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