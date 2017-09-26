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Власти Петербурга предложат правительству лицензировать организации по уходу за пожилыми

Общество
26 сентября, 12:40 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, сентября. /ТАСС

Председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков, рассказал, что власти города обнаружили 28 незарегистрированных фирм по уходу за пожилыми людьми

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Петербурга намерены обратиться в правительство РФ с инициативой о введении лицензий для организаций, занимающихся уходом за пожилыми людьми. Соответствующее обращение в федеральный кабмин предложил подготовить губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Во вторник на заседании городского правительства состоялось обсуждение результатов проверки таких заведений на территории города после пожара в частном доме престарелых в Красноярске в августе 2017 года.

"Проблема серьезная, давайте подумаем и подготовим обращение в правительство РФ, чтобы внести соответствующие изменения в законодательство. Такую деятельность необходимо лицензировать", - сказал Полтавченко.

Как рассказал на заседании городского правительства председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков, после трагедии в Красноярске в Петербурге проверили организации, осуществляющие уход за пожилыми людьми, и обнаружили 28 незарегистрированных фирм.

"В целом все у нас находятся под контролем, но анализ показал, что 28 организаций образованы, которые нигде официально не зарегистрировались, но оказывают услуги. Нас эта ситуация настораживает", - сказал он.

Глава профильного комитета отметил, что таких организаций, которые работают в квартирах, загородных домах и просто обслуживают пожилых людей на дому, может быть гораздо больше. Официально в Петербурге работают 112 городских учреждений, и еще 15 частных компаний вступили в городской реестр по оказанию данных услуг.

Полтавченко, в свою очередь, поручил районным администрациям совместно с правоохранительными органами, МЧС и Роспотребнадзором провести дополнительную проверку выявленных комитетом по социальной политике незарегистрированных организаций.

О пожаре

В конце августа в результате пожара в частном доме престарелых "Жемчужина" в Красноярске погибли три человека. Учреждение располагалось в коттедже в частном секторе, дом престарелых не был зарегистрирован как поставщик социальных услуг.

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