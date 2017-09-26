Сенаторы пожаловались на дорогое и некачественное питание в Совфеде

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности намерен пригласить на свое заседание руководителя комбината питания СФ, чтобы обсудить качество и цены на обеды в верхней палате парламента. Такое решение принято во вторник на заседании комитета.

От лица сенаторов выступила первый зампред комитета Светлана Горячева, которая возмутилась соотношением цены и качества блюд, подаваемых на обед. "Что у нас тут? Полуфабрикаты, которые где-то закупаются, а потом нам жарят их и по сверхвысоким ценам продают, или все же специалисты готовят эту еду? За лето ко мне столько подходили [коллеги] и говорили, что это невозможно", - сказала сенатор.

Она предложила выделить в аппарате Совфеда сотрудника, который бы "ходил и смотрел, что же там [в столовой] подается, почему много этих котлет, которые в любой забегаловке можно за копейки купить, а тут это все стоит сверхдорого. Такое впечатление, что это все где-то закупается, привозится, и полуфабрикаты эти поджариваются. Давайте все же займемся еще немножко и качеством питания. Кабинет и площади это хорошо, но все же надо, чтобы качество питания было соответствующим", - сказала Горячева.

Ее поддержал зампред комитета Владимир Полетаев. "Абсолютно правильная постановка [вопроса], соотношение цены и качества должно быть, и мы жестко поставили свою позицию, нас интересует обслуживание аппарата и членов Совета Федерации", - сказал сенатор.

Он отметил, что надо провести заседание комитета и пригласить на него нового руководителя комбината питания.

Новый директор стал уже пятым за этот год.