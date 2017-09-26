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Первых участников реновации переселят в 12 домов в трех округах Москвы

Общество
26 сентября, 12:46 UTC+3

Дома будут расположены в Западаном, Северном и Восточном округах столицы

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы выбрали 12 домов в трех округах города, куда переселят первых участников программы реновации. Об этом сообщил во вторник журналистам глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Первые участники реновации переселятся в 12 домов, которые будут являться первыми домами для переселения в рамках программы. Это Западный, Северный и Восточный округа Москвы", - сказал он. Левкин уточнил, что упомянутые дома сейчас приводят в соответствие со стандартами программы реновации.

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Как сообщили ТАСС в пресс-службе стройкомплекса Москвы, соответствующие дома расположены по адресам: Дмитровское шоссе, 74, к.1; Бескудниковский бульвар, 11, к.1; Бескудниковский бульвар, 13; Бескудниковский бульвар, 5; Бескудниковский бульвар, 3; Дмитровское шоссе, 68; Щелковское шоссе, 74; Щелковское шоссе между домами 90 и 92 к.2; улица Красных Зорь, 59 Б; улица Гжатская, 16,к.1; проспект Вернадского, 61, к.3; проспект Вернадского, 69.

На официальном портале мэра и правительства Москвы можно ознакомиться с полным списком стартовых площадок по реновации и посмотреть их расположение на карте.

В пятницу, 22 сентября, были опубликованы материалы департамента строительства Москвы, согласно которым первый график расселения домов, попавших в программу, будет готов к концу октября 2017 года.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром 1 августа, вошло 5144 дома, большинство из которых пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

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