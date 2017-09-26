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Роскомнадзор: Facebook прекратит работу в РФ, если не выполнит закон о личных данных

Общество
26 сентября, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Закон "О персональных данных" вступил в силу в РФ 1 сентября 2015 года

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© EPA/RITCHIE B. TONGO

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Facebook прекратит работу в России, если не исполнит закон о персональных данных, это может произойти в 2018 году. Об этом во вторник журналистам заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Закон "О персональных данных" вступил в силу в РФ 1 сентября 2015 года. Он обязывает как российские, так и иностранные компании осуществлять хранение персональных данных россиян на территории России.

"Закон обязателен для всех, и поэтому сомнений нет - то есть в любом случае мы либо добьемся того, чтобы закон был исполнен, либо компания прекратит работу на территории РФ, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет", - подчеркнул он.

"Официальных писем к нам не поступало, - добавил он. - У нас в планах проверок по этому направлению до конца 2017 года Facebook нет, а в 2018 году подумаем".

"Мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети, - сказал он. - Поэтому мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден".

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