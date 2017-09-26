Сенатор США выступил с призывом создать смайлик в виде омара

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ВАШИНГТОН, 26 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Американский сенатор Энгус Кинг (независимый, от штата Мэн) выступил с инициативой создать новый знак-эмодзи (смайлик) изображающий омара. Об этом говорится в распространенном письме законодателя Конгресса США, которое тот отправил в компанию Unicode Consortium, занимающуюся утверждением изображений, используемых в электронных текстовых сообщениях в смартфонах. Это некоммерческая организация, в которую входят сотрудники различных технических компаний.
Сенатор в частности рассказывает о важной культурной и экономической роли, которую играет ловля омаров для жителей штата Мэн. "Изображающий омара эмодзи заполнил бы своеобразный пробел в нынешнем списке пиктограмм. Если этот знак будет добавлен, то он станет пользоваться большой популярностью среди многочисленных поклонников омаров по всему миру", - говорится в письме. По мнению Кинга, новый знак-эмодзи позволит людям, которые "ловят, готовят, едят, и как-то иначе восхищаются омарами яснее выражаться при помощи эмодзи".
Законодатель также подчеркнул, что отправил в компанию информацию, которая требуется для добавления новой пиктограммы. В ней в частности объясняется, в каких случаях будет использоваться новый знак, и что он не повторяет уже имеющиеся изображения.
Кинг снабдил свое письмо данными поисковой системы Google, согласно которым запросы на "эмодзи омара" зарегистрировано гораздо больше, чем на уже имеющийся в списке "эмодзи краба". "Ни уже существующий эмодзи краба, ни значок креветки не могут полноценно представлять омара, который имеет четкие различия", - считает сенатор, чье предложение уже поддержал один из нью-йоркских ресторанов, где подают омаров.
На собрании в октябре этого года Unicode Consortium рассмотрит все запросы и примет решение о том, какие новые эмодзи появятся в смартфонах в 2018 году.
Примечательно, что в августе Конгресс США по просьбе сенаторов из северо-восточных штатов одобрил резолюцию, согласно которой 25 сентября стало Национальным днем омара. Политики таким образом решили "признать историческое и экономическое значение ловли омаров для прибрежных штатов" страны.