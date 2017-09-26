Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сенатор США выступил с призывом создать смайлик в виде омара

Общество
26 сентября, 13:26 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

По мнению Энгуса Кинга, новый знак позволит людям, которые "ловят, готовят, едят, и как-то иначе восхищаются омарами яснее выражаться при помощи эмодзи"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Американский сенатор Энгус Кинг (независимый, от штата Мэн) выступил с инициативой создать новый знак-эмодзи (смайлик) изображающий омара. Об этом говорится в распространенном письме законодателя Конгресса США, которое тот отправил в компанию Unicode Consortium, занимающуюся утверждением изображений, используемых в электронных текстовых сообщениях в смартфонах. Это некоммерческая организация, в которую входят сотрудники различных технических компаний.

Сенатор в частности рассказывает о важной культурной и экономической роли, которую играет ловля омаров для жителей штата Мэн. "Изображающий омара эмодзи заполнил бы своеобразный пробел в нынешнем списке пиктограмм. Если этот знак будет добавлен, то он станет пользоваться большой популярностью среди многочисленных поклонников омаров по всему миру", - говорится в письме. По мнению Кинга, новый знак-эмодзи позволит людям, которые "ловят, готовят, едят, и как-то иначе восхищаются омарами яснее выражаться при помощи эмодзи".

Законодатель также подчеркнул, что отправил в компанию информацию, которая требуется для добавления новой пиктограммы. В ней в частности объясняется, в каких случаях будет использоваться новый знак, и что он не повторяет уже имеющиеся изображения.

Кинг снабдил свое письмо данными поисковой системы Google, согласно которым запросы на "эмодзи омара" зарегистрировано гораздо больше, чем на уже имеющийся в списке "эмодзи краба". "Ни уже существующий эмодзи краба, ни значок креветки не могут полноценно представлять омара, который имеет четкие различия", - считает сенатор, чье предложение уже поддержал один из нью-йоркских ресторанов, где подают омаров.

На собрании в октябре этого года Unicode Consortium рассмотрит все запросы и примет решение о том, какие новые эмодзи появятся в смартфонах в 2018 году.

Примечательно, что в августе Конгресс США по просьбе сенаторов из северо-восточных штатов одобрил резолюцию, согласно которой 25 сентября стало Национальным днем омара. Политики таким образом решили "признать историческое и экономическое значение ловли омаров для прибрежных штатов" страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
2
В столице Аргентины появилась площадь, названная в честь России
5
Россияне и швейцарцы почтили в Андерматте память сподвижников Суворова
8
Меланья Трамп сажала овощи в саду Белого дома с детьми из вашингтонских школ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Венгрии: Киев может забыть о европейском будущем Украины
2
Путин принял отставку губернатора Нижегородской области Шанцева
3
Порошенко подписал новый закон "Об образовании"
4
Президент Румынии отменил визит на Украину из-за закона об образовании
5
В Кремле напомнили об обязанности Facebook соблюдать законы РФ
6
WSJ: США ограничат полеты российских военных самолетов над своей территорией
7
Санитарные вертолеты эвакуируют троих пострадавших в ДТП в Люберцах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама