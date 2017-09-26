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МЧС создаст оперативные группы для дежурства на трассах Дальнего Востока, Сибири и Урала

Общество
26 сентября, 13:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Группы нужны для оказания оперативной помощи на дорогах

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Оперативные межведомственные группы будут созданы для дежурства на дорогах Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС РФ.

"Подразделения МЧС России в регионах берут на себя организацию работы межведомственных оперативных групп, в состав которых войдут сотрудники МВД, специалисты Минздрава, дорожных организаций с инженерной техникой и представители органов местного самоуправления. Задача таких объединений - дежурство на трассах для оказания оперативной помощи тем, кто в ней будет нуждаться", - сказали в ведомстве.

Такие меры принимаются в связи с приближением зимы и ухудшением погоды. В отдельных регионах синоптики прогнозируют минусовые температуры в ближайшее время.

"Для предотвращения ЧС при неблагоприятном метеопрогнозе сотрудники МЧС совместно с ГИБДД и службами Росавтодора будут принимать заблаговременные решения об ограничении движения транспортных средств", - добавили в МЧС.

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