МЧС создаст оперативные группы для дежурства на трассах Дальнего Востока, Сибири и Урала

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Оперативные межведомственные группы будут созданы для дежурства на дорогах Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС РФ.

"Подразделения МЧС России в регионах берут на себя организацию работы межведомственных оперативных групп, в состав которых войдут сотрудники МВД, специалисты Минздрава, дорожных организаций с инженерной техникой и представители органов местного самоуправления. Задача таких объединений - дежурство на трассах для оказания оперативной помощи тем, кто в ней будет нуждаться", - сказали в ведомстве.

Такие меры принимаются в связи с приближением зимы и ухудшением погоды. В отдельных регионах синоптики прогнозируют минусовые температуры в ближайшее время.

"Для предотвращения ЧС при неблагоприятном метеопрогнозе сотрудники МЧС совместно с ГИБДД и службами Росавтодора будут принимать заблаговременные решения об ограничении движения транспортных средств", - добавили в МЧС.