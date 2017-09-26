Минздрав России тщательно изучит поправки об интернет-продаже алкоголя

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Поправки к федеральному закону о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, разрешающие интернет-продажу алкоголя, поступили на рассмотрение в министерство здравоохранения. Ведомство изучит их с привлечением экспертов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
Ранее "Известия" сообщили, что с 1 января 2018 года Минфин планирует допустить к онлайн-продажам все виды спиртного. На первом этапе лицензии на онлайн-реализацию смогут получить лишь производители и оптовики, но уже с 2021 года подобная возможность появится у компаний розничной торговли и общепита.
"В настоящий момент указанный документ находится на рассмотрении в Министерстве здравоохранения Российской Федерации. Законопроект будет тщательно изучен с привлечением экспертов, но комментарии пока преждевременны", - говорится в сообщении.
Минздрав также напомнил, что продажа алкоголя через интернет может способствовать повышению уровня алкоголизации населения. В ведомстве также опасаются, что интернет-продажа алкоголя может привести к появлению рекламы алкогольной продукции в сети.
"Таким образом, разрешение интернет-торговли алкогольной продукцией противоречит уже внесенным изменениям в действующее законодательство и несет серьезный риск увеличения потребления алкоголя, что ставит под угрозу дальнейшее сокращение заболеваемости и смертности населения", - напомнили в Минздраве.