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Минздрав России тщательно изучит поправки об интернет-продаже алкоголя

Общество
26 сентября, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Ведомство также напомнило, что продажа алкоголя через интернет может способствовать повышению уровня алкоголизации населения

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Поправки к федеральному закону о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, разрешающие интернет-продажу алкоголя, поступили на рассмотрение в министерство здравоохранения. Ведомство изучит их с привлечением экспертов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее "Известия" сообщили, что с 1 января 2018 года Минфин планирует допустить к онлайн-продажам все виды спиртного. На первом этапе лицензии на онлайн-реализацию смогут получить лишь производители и оптовики, но уже с 2021 года подобная возможность появится у компаний розничной торговли и общепита.

"В настоящий момент указанный документ находится на рассмотрении в Министерстве здравоохранения Российской Федерации. Законопроект будет тщательно изучен с привлечением экспертов, но комментарии пока преждевременны", - говорится в сообщении.

Минздрав также напомнил, что продажа алкоголя через интернет может способствовать повышению уровня алкоголизации населения. В ведомстве также опасаются, что интернет-продажа алкоголя может привести к появлению рекламы алкогольной продукции в сети.

"Таким образом, разрешение интернет-торговли алкогольной продукцией противоречит уже внесенным изменениям в действующее законодательство и несет серьезный риск увеличения потребления алкоголя, что ставит под угрозу дальнейшее сокращение заболеваемости и смертности населения", - напомнили в Минздраве.

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