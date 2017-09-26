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Первая группа медиков приступила к сдаче экзамена на получение статуса "Московский врач"

Общество
26 сентября, 13:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Получившим статус специалистам установят дополнительные выплаты в размере 30% от их оклада

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© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Первые медики приступили к прохождению экзамена на соискание статуса "Московский врач". Две группы, по 15 человек каждая, во вторник проходят добровольную проверку теоретических знаний и практических навыков под руководством главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, передает корреспондент ТАСС.

Как пояснили агентству в экзаменационной комиссии, теоретическая часть экзамена включает в себя компьютерное тестирование по широкому спектру вопросов по специальности. Испытания проходят в методическом центре аккредитации специалистов Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова на станциях объективного структурированного клинического экзамена (ОСКЭ), оценка проводится с помощью электронных чек-листов. Проверка практических навыков осуществляется в учебной виртуальной клинике на симуляторах и тренажерах, где отрабатываются навыки сердечно-легочной реанимации, экстренной и неотложной медицинской помощи и др.

Ранее в интервью ТАСС Хрипун анонсировал проект "Московский врач", согласно которому столичные медики смогут добровольно подтвердить свой профессионализм, доказав посредством экзамена, что их опыт и уровень квалификации значительно выше базовых требований, предъявляемых к врачам соответствующих специальностей.

Врачам городских больниц и поликлиник, получившим данный статус, будут установлены дополнительные выплаты стимулирующего характера в размере 30% оклада. Принять участие в пилотном проекте смогут все практикующие врачи федеральных, городских, ведомственных и частных медицинских организаций. Участие в пилотном проекте бесплатное и добровольное.

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