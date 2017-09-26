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Разуваева: международная кинопремия для молодых режиссеров будет учреждена на ВФМС-2017

Общество
26 сентября, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Руководитель Дирекции по подготовке и проведению XIX ВФМС отметила, что для премии отобрано 30 авторских короткометражных картин

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Международный конкурс для молодых режиссеров будет проведен на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС), который состоится в России в октябре. Об этом в интервью ТАСС рассказала руководитель Дирекции по подготовке и проведению XIX ВФМС Ксения Разуваева.

Интервью

Ксения Разуваева

Ксения Разуваева: на фестивале молодежи мы покажем, что общего у нас больше, чем различий

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"Мы учреждаем кинопремию с крупнейшими российскими режиссерами, к нам едут молодые режиссеры, везут свои фильмы. У нас отобрано около 30 короткометражных картин - это авторское кино", - сообщила Разуваева.

По ее словам, всю неделю фестиваля будут идти кинопоказы и в Сочи для горожан и туристов, и в Олимпийском парке для участников молодежного форума. "В последний день мы подведем итоги и объявим победителей", - уточнила Разуваева.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

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