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Роскомнадзор: Linkedin фатально теряет аудиторию в России

Общество
26 сентября, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Глава ведомства Александр Жаров добавил, что новые владельцы сети - представители Microsoft - пока не предприняли конкретных шагов

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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Заблокированная в РФ американская социальная сеть Linkedin фатально теряет аудиторию среди российских пользователей. Об этом заявил во вторник журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Если говорить про бизнес-составляющую, Linkedin теряет время, не выполняя требования данного закона ["О персональных данных"], фатально теряя аудиторию на территории РФ, - подчеркнул он. - Даже если решение потом будет принято о возвращении, аудиторию придется завоевывать снова".

Он также сообщил, что новые владельцы сети - представители Microsoft - пока не предприняли конкретных шагов. "Процедура вступления в собственность достаточно длительная, вот как она завершится, так мы и будем думать, что делать", - привел Жаров слова владельцев соцсети.

В середине ноября 2016 года Роскомнадзор внес социальную сеть Linkedin в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, направив операторам связи уведомление о блокировке ресурса. Закон "О персональных данных" вступил в силу в РФ 1 сентября 2015 года. Он обязывает как российские, так и иностранные компании осуществлять хранение персональных данных россиян на территории России.

7 марта представители соцсети сообщили ТАСС, что надеются восстановить сервис в России в будущем. В то же время Роскомнадзор заявил, что Linkedin отказалась исполнить требование о локализации баз с персональными данными российских граждан на территории России, "подтвердив таким образом свою незаинтересованность в работе на российском рынке".

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