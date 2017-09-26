Песков: Кремль обратил внимание на гибель сотрудника ДПС в результате ДТП на Арбате

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Кремль обратил внимание на дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mercedes на Новом Арбате в Москве, в результате которого погиб сотрудник ДПС.
"Безусловно, были новости [о ДТП на Арбате], наряду с остальными, конечно, на это внимание обращено", - заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он добавил, что изучение деталей этого инцидента не стоит на повестке дня администрации президента. "Это не вопрос Кремля в любом случае", - подчеркнул Песков.
Вечером 25 сентября на Новом Арбате водитель Mercedes представительского класса с номерами правительственной серии АМР сбил на выделенной полосе сотрудника дорожно-патрульной службы ГИБДД. От полученных трав сотрудник полиции скончался на месте. Столичная полиция проводит проверку по факту ДТП.