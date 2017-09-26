Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: Кремль обратил внимание на гибель сотрудника ДПС в результате ДТП на Арбате

Общество
26 сентября, 14:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Пресс-секретарь президента отметил, что изучением деталей инцидента Кремль заниматься не будет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Кремль обратил внимание на дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mercedes на Новом Арбате в Москве, в результате которого погиб сотрудник ДПС.

Смотрите также

Столичная полиция начала проверку по факту гибели сотрудника ГИБДД

Источник: после ДТП на Новом Арбате в Москве назначена автотехническая экспертиза

Столичная полиция окажет помощь семье погибшего на Новом Арбате сотрудника ГИБДД

"Безусловно, были новости [о ДТП на Арбате], наряду с остальными, конечно, на это внимание обращено", - заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что изучение деталей этого инцидента не стоит на повестке дня администрации президента. "Это не вопрос Кремля в любом случае", - подчеркнул Песков.

Вечером 25 сентября на Новом Арбате водитель Mercedes представительского класса с номерами правительственной серии АМР сбил на выделенной полосе сотрудника дорожно-патрульной службы ГИБДД. От полученных трав сотрудник полиции скончался на месте. Столичная полиция проводит проверку по факту ДТП.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
2
В столице Аргентины появилась площадь, названная в честь России
5
Россияне и швейцарцы почтили в Андерматте память сподвижников Суворова
8
Меланья Трамп сажала овощи в саду Белого дома с детьми из вашингтонских школ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Венгрии: Киев может забыть о европейском будущем Украины
2
Путин принял отставку губернатора Нижегородской области Шанцева
3
Порошенко подписал новый закон "Об образовании"
4
Президент Румынии отменил визит на Украину из-за закона об образовании
5
В Кремле напомнили об обязанности Facebook соблюдать законы РФ
6
WSJ: США ограничат полеты российских военных самолетов над своей территорией
7
Санитарные вертолеты эвакуируют троих пострадавших в ДТП в Люберцах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама