Памятка по работе и общению с представителями разных религий появилась в России

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов и лица, работающие с религиозными объединениями в области правоприменительной практики, получат специальные памятки, сообщил журналистам генеральный секретарь Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС), первый зампред Евро-Азиатского отделения Генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня Олег Гончаров.

"Хочу сказать о проекте, который реализуется через Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. Это издание памятки для сотрудников правоохранительных органов, для работников муниципалитетов и для тех, кто занимается проблемой правоприменения в отношении религиозных объединений. Уже издана пробная партия", - сказал он.

Он отметил, что в издании приводится не только информация о правовых основах работы религиозных организаций, но также описывается деятельность различных объединений России и даются советы по взаимоотношениям с представителями других вероисповеданий.

"На региональном и муниципальном уровне возникает больше всего конфликтных ситуаций и проблем по отношению к представителям различных религиозных культур со стороны правоохранителей и представителей власти. Эта памятка может быть использована не только для этого круга читателей, но и в более широком применении, например, в учебных заведениях", - сказал Гончаров.

Он добавил, что презентация издания пройдет в четверг, 28 сентября, в Московском доме национальностей в рамках конференции "Взаимодействие религиозных организаций с правоохранительными органами в сфере профилактики и разрешения этноконфессиональных конфликтов".