Эксперт: спрос на курорты РФ упал на 20-30% после возвращения турецкого направления

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НОВОСИБИРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Возвращение турецкого направления на туристический рынок России привело к падению спроса на отечественные курорты в среднем на 20-30%. Об этом сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске председатель правления Новосибирской ассоциации туристских организаций Дмитрий Микитченко.
"Внутренний туризм в этом году просел процентов на 20-30, а в некоторых регионах и поболее", - сказал он.
Такое падение Микитченко объяснил возвратом турецкого направления и низкими ценами на путевки в Турцию. По его данным, стоимость туров из Новосибирска в Турцию по системе "все включено" в этом сезоне составляла 25-30 тысяч рублей на человека.
"Посчитайте... и вы поймете, почему люди не поехали в этом году на Алтай, не поехали в Крым (в том объеме, в котором их ожидали), не поехали на Кавказские Минеральные Воды и так далее. Потому что цена отдыха в Турции в этом году, плюс отложенный спрос (в прошлом году его не было), забила сегодня все. В этом году, во всяком случае", - сказал Микитченко.