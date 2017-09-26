Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: спрос на курорты РФ упал на 20-30% после возвращения турецкого направления

Общество
26 сентября, 14:08 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 26, сентября. /ТАСС

По данным председателя правления Новосибирской ассоциации туристских организаций, стоимость туров из Новосибирска в Турцию по системе "все включено" в этом сезоне составляла 25-30 тыс. руб.

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Возвращение турецкого направления на туристический рынок России привело к падению спроса на отечественные курорты в среднем на 20-30%. Об этом сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске председатель правления Новосибирской ассоциации туристских организаций Дмитрий Микитченко.

"Внутренний туризм в этом году просел процентов на 20-30, а в некоторых регионах и поболее", - сказал он.

Такое падение Микитченко объяснил возвратом турецкого направления и низкими ценами на путевки в Турцию. По его данным, стоимость туров из Новосибирска в Турцию по системе "все включено" в этом сезоне составляла 25-30 тысяч рублей на человека.

"Посчитайте... и вы поймете, почему люди не поехали в этом году на Алтай, не поехали в Крым (в том объеме, в котором их ожидали), не поехали на Кавказские Минеральные Воды и так далее. Потому что цена отдыха в Турции в этом году, плюс отложенный спрос (в прошлом году его не было), забила сегодня все. В этом году, во всяком случае", - сказал Микитченко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Турция Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
2
В столице Аргентины появилась площадь, названная в честь России
5
Россияне и швейцарцы почтили в Андерматте память сподвижников Суворова
8
Меланья Трамп сажала овощи в саду Белого дома с детьми из вашингтонских школ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Венгрии: Киев может забыть о европейском будущем Украины
2
Путин принял отставку губернатора Нижегородской области Шанцева
3
Порошенко подписал новый закон "Об образовании"
4
Президент Румынии отменил визит на Украину из-за закона об образовании
5
В Кремле напомнили об обязанности Facebook соблюдать законы РФ
6
WSJ: США ограничат полеты российских военных самолетов над своей территорией
7
Санитарные вертолеты эвакуируют троих пострадавших в ДТП в Люберцах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама