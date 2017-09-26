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Глава столичного УФСИН: проект телемедицины решит 30% вопросов медобслуживания заключенных

Общество
26 сентября, 14:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Пилотный проект запустят в СИЗО "Матросская тишина"

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Применение телемедицины в московских следственных изоляторах позволит решить около 30% вопросов, связанных с медобслуживанием заключенных. Об этом сообщил журналистам во вторник начальник столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) Сергей Мороз.

По его словам, закон о телемедицине в СИЗО вступает в силу 1 января 2018 года. Пилотный проект будет запущен в СИЗО "Матросская тишина".

"В первую очередь, это касается эндокринологов и некоторых вопросов терапии. Процентов 30 вопросов (медобслуживания - прим. ТАСС) с помощью данного оборудования мы сможем решить", - сказал Мороз.

Мороз добавил, что в этом году в московских следственных изоляторах скончались 19 человек, в основном из-за онкологических заболеваний. В прошлом году было 29 летальных случаев.

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