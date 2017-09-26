Россияне смогут оставлять отзывы о качестве медобслуживания на сайте госуслуг

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ запускает пилотный сервис на портале госуслуг, где уже с ноября 2017 года в личном кабинете пациента "Мое здоровье" можно будет оставить отзыв о качестве медобслуживания. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовых проектов.
"Цель эксперимента - отработать технологическое и организационное взаимодействие для реализации сервиса по оценке удовлетворенности гражданина работой медицинской организации, в которой он получал медицинскую помощь, по результатам использования сервисов Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг (ЕПГУ)", - говорится в сообщении на официальном сайте министерства.
В проекте постановления правительства РФ, разработанном Минздравом, говорится, что эксперимент продлится с 15 ноября 2017 года по 31 декабря 2018 года. Реализация проекта не потребует дополнительных средств бюджета. О результатах Минздрав и Минкомсвязи должны будут доложить правительству в срок до 1 апреля 2019 года.