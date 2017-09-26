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Потомки Поленова заложили яблоневый сад к 125-летию усадьбы художника в Тульской области

Общество
26 сентября, 14:16 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 26, сентября. /ТАСС

Потомки Василия Поленова, местные жители, посетители музея и представители правительства области высадили 100 новых деревьев

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ТУЛА, 26 сентября. /ТАСС/. Потомки художника Василия Поленова в Заокском районе Тульской области заложили новый яблоневый сад к 125-летию усадьбы художника, юбилей будет отмечаться 15 октября 2017 года. Взамен состарившихся деревьев высажено 100 яблонь, сообщила во вторник ТАСС заместитель директора музея-усадьбы "Поленово" Наталья Грамолина.

"На территории музея-усадьбы "Поленово" заложили яблоневый сад, он заменит фактически уже утраченный, который был посажен еще семьей Поленовых в более 70 лет назад. Идея возрождения сада возникла примерно два года назад, в приобретении саженцев помог спонсор. Ну, а сажали деревья все желающие - потомки Василия Поленова, местные жители, посетители музея, представители правительства Тульской области. Не было официоза, какой-то помпезности, мы все просто хорошо поработали", - рассказала Грамолина.

По словам Натальи Грамолиной, в дальнейшем в яблоневом саду планируется проводить "Праздник первого цветения", "Праздник первого яблока". "Уверены, что новый сад станет еще одной достопримечательностью нашего музея", - отметила она.

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник "Поленово" расположен в Заокском районе Тульской области. Дом-музей был основан 15 октября 1892 года академиком живописи, первым народным художником России Василием Дмитриевичем Поленовым (18441927). Музейный комплекс включает в себя 17 мемориальных зданий и усадебный парк, собственноручно посаженный художником.

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