Проект развития Териберки признан самым амбициозным в рамках программы РАНХиГС

МУРМАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Проект по развитию заполярной Териберки, представленной в номинировавшемся на "Оскар" фильме "Левиафан" как символ разрухи, победил в номинации "Самый амбициозный проект" в рамках реализации образовательной программы Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства Мурманской области.

Образовательная программа "Управленческое мастерство: развитие региональных команд", проводимая РАНХиГС в партнерстве с Агентством стратегических инициатив и консалтинговой компанией Ward Howel, собрала в Мурманской области команды органов власти российских регионов. В ходе реализации программы состоялся обмен лучшими российскими и международными практиками по улучшению инвестиционного климата, повышению уровня управленческого мастерства и командному взаимодействию, а также конкурс региональных проектов развития территорий.

"Проект "Создание модели развития прибрежных поселков Арктики на примере села Териберка Мурманской области" назван самым амбициозным проектом в конкурсе в рамках образовательной программы РАНХиГС", - сообщили в правительстве.

Как отметили в правительстве региона, проект развития Териберки находится в стадии реализации и жители села уже увидели его первые результаты. В этом году впервые в поселке появилась асфальтовая дорога и началось проектирование автоподъезда к Териберке со стороны Серебрянской дороги. После третьего Арктического фестиваля появилось первое общественное пространство у Дома культуры и информационный центр. Ведется реализация пяти инвестиционных проектов, и до конца года будет разработан мастер-план развития Териберки, направленный на сохранение уникальных архитектурных и ландшафтных особенностей северного поселка.

Возрождение Териберки

Село "Териберка", ставшее известным во всем мире как символ разрухи и безнадежности после номинировавшегося на "Оскар" фильма Андрея Звягинцева "Левиафан", по замыслу областных властей, должно будет стать "точкой роста" Заполярья. Для этого была начата разработка комплексной концепции развития этого села, которая поможет превратить населенный пункт в туристический и производственный центр района.

Среди планов - создание здесь туристических объектов и строительство уникальных предприятий по переработке арктических деликатесов. Общая сумма инвестиций составит 450 млн рублей. Сейчас власти региона взяли на сопровождение уже девять инвестиционных проектов в Териберке.

Дары Арктики

Как сообщала региональный министр развития промышленности и предпринимательства Ольга Кузнецова, териберские проекты посвящены в основном развитию туризма, а также предполагают создание производственного кластера по переработке местных даров природы. Для туристов здесь планируется создать дайвинг-центр, обеспечить возможности для занятий кайтингом.

Главным туристическим проектом станет строительство эко-отеля. Эта концепция предполагает отдых в максимальной приближенности к природе и занятия активными видами спорта. Строительство уже ведется. Планируется, что первая очередь отеля будет сдана к осени этого года и уже тогда сможет принять первых туристов.

По данным министра, поток туристов в Териберку постоянно растет. Так, прибывающие в Заполярье граждане Китая в обязательную программу поездок по северу неизменно включают и Териберку.

Ягоды, мидии, ламинария

Также в селе уже запущен проект по переработке ламинарии, который получил субсидию от региональных властей. В ассортименте выпускаемой в Териберке деликатесной продукции должны будут также появиться дикоросы, мидии, а также морская соль. Для этого здесь создается производственный кластер, на долю которого приходится половина общей суммы инвестиций - 229 млн рублей.

Как сообщал ранее управляющий партнер проекта "ЛавкаЛавка. Териберский производственный кластер" Олег Степанов, соль будет добывать по уникальной технологии, специально разрабатываемой под Териберку. Проект актуален по нескольким причинам. Проект в условиях санкций сможет обеспечить потребителя собственным продуктом. Объем производства на первом этапе планируется в размере 4 тыс. тонн.

Вторым крупным проектом станет цех по переработке дикоросов, в первую очередь северных ягод. Предполагается, что цех будет обеспечен как западным, так и отечественным оборудованием, разработки которого сейчас ведутся. Объем составит на начальном этапе около 1 тыс. тонн с последующим увеличением. Планируется проводить не только заморозку ягод, но и более глубокую обработку - производство концентратов, джемов и других продуктов.

Производства помогут не только обеспечить работой местное население, но и сделать Териберку привлекательной для жителей других районов, в первую очередь молодежи.

Поморское село

Териберка расположена в 120 км от Мурманска, на берегу Баренцева моря. Первые русские поселенцы в этом месте появились еще в XVI веке. Это было традиционное поморское село. В XIX веке сюда пришли колонисты из Архангельска, которые занялись морскими промыслами.

Второе рождение село получило в 1940-1960-е годы прошлого века, когда здесь произошел расцвет рыболовецких колхозов и совхозов, действовали животноводческие фермы, судоремонт. Население поселка достигло 5 тыс. человек.

Экономический кризис в 1990-е годы серьезно ударил по селу, большинство предприятий закрылось. После этого возродить село так и не удалось. Из него уезжала молодежь, население к настоящему времени сократилось до 900 человек, при этом рабочих мест хватает только на 250 человек. Многие дома разрушены или законсервированы.

Таким село и было показано в фильме Андрея Звягинцева "Левиафан". Но шумный успех фильма вкупе с уникальными видами териберской природы в нем, в том числе водопадом в Баренцево море, сделало село популярным у туристов и привлекло активистов, мечтающих о возрождении российской глубинки. В 2015 году кооператив LavkaLavka в рамках проекта "Большая Земля" заявил о проекте возрождения Териберки. Здесь был проведен, а годом позже повторен фестиваль "Териберка. Новая жизнь", собравший большое число туристов и предпринимателей.

Появились инвестиционные проекты, в конце 2016 года правительство Мурманской области создало проектную группу по развитию Териберки. Это фактически стало третьим рождением старинного поморского села.