Размер Нобелевской премии вновь превысил $1 млн

СТОКГОЛЬМ, 26 сентября. /ТАСС/. Размер денежной составляющей Нобелевской премии в этом году вырастет на 1 млн крон ($124,22 тыс.), или 12,5% и составит 9 млн крон ($1,118 млн). Об этом сообщил во вторник Нобелевский фонд.

"На заседании 14 сентября 2017 г. было принято решение о том, что размер премии в каждой номинации составит 9 млн крон ($1,118 млн). Это означает увеличение суммы на 1 млн крон по сравнению с предыдущим годом", - отмечается в сообщении фонда.

Если в 2011 году сумма Нобелевской премии достигала 10 млн крон ($1,5 млн), то четыре года назад она уменьшилась до 8 млн крон "по причине неблагоприятной экономической ситуации". В связи с ослаблением курса шведской кроны в 2015 году эта сумма впервые с 2001 года составляла меньше $1 млн, а именно 950 тыс.

Как сообщил ранее ТАСС исполнительный директор фонда Ларс Хайкенстен, данная сумма "остается значительной", поскольку переводится лауреатам в шведских кронах, а многие национальные валюты также ослабли.

Нобелевская неделя откроется 2 октября объявлением имени лауреата в области физиологии и медицины. 3 октября назовут имя лауреата по физике, 4 октября - химии.