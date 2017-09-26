Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Размер Нобелевской премии вновь превысил $1 млн

Общество
26 сентября, 14:25 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 26, сентября. /ТАСС

Если в 2011 году сумма премии достигала 10 млн крон ($1,5 млн), то четыре года назад она уменьшилась до 8 млн крон "по причине неблагоприятной экономической ситуации"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Pascal Le Segretain/Getty Images

СТОКГОЛЬМ, 26 сентября. /ТАСС/. Размер денежной составляющей Нобелевской премии в этом году вырастет на 1 млн крон ($124,22 тыс.), или 12,5% и составит 9 млн крон ($1,118 млн). Об этом сообщил во вторник Нобелевский фонд.

"На заседании 14 сентября 2017 г. было принято решение о том, что размер премии в каждой номинации составит 9 млн крон ($1,118 млн). Это означает увеличение суммы на 1 млн крон по сравнению с предыдущим годом", - отмечается в сообщении фонда.

Если в 2011 году сумма Нобелевской премии достигала 10 млн крон ($1,5 млн), то четыре года назад она уменьшилась до 8 млн крон "по причине неблагоприятной экономической ситуации". В связи с ослаблением курса шведской кроны в 2015 году эта сумма впервые с 2001 года составляла меньше $1 млн, а именно 950 тыс.

Как сообщил ранее ТАСС исполнительный директор фонда Ларс Хайкенстен, данная сумма "остается значительной", поскольку переводится лауреатам в шведских кронах, а многие национальные валюты также ослабли.

Нобелевская неделя откроется 2 октября объявлением имени лауреата в области физиологии и медицины. 3 октября назовут имя лауреата по физике, 4 октября - химии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
2
В столице Аргентины появилась площадь, названная в честь России
5
Россияне и швейцарцы почтили в Андерматте память сподвижников Суворова
8
Меланья Трамп сажала овощи в саду Белого дома с детьми из вашингтонских школ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Итоги деятельности Шанцева на посту губернатора Нижегородской области. Досье
2
ПФР запустил пилотный проект виртуальной клиентской службы
3
МИД Венгрии: Киев может забыть о европейском будущем Украины
4
Что сделал Валерий Шанцев на посту нижегородского губернатора
5
Биография врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
6
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама