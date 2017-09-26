Центр им. Бакулева обследует и прооперирует 100 заключенных в колониях ФСИН

МОЖАЙСК, 26 сентября. /ТАСС/. Сто заключенных российских колоний пройдут обследование и при необходимости будут прооперированы специалистами Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева до конца этого года. Обследования начались во вторник в Можайской женской колонии.

По словам замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, "за 2016 год было 70 тысяч обращений осужденных с жалобами на проблемы с сердцем". "Более 30 тысяч поставлены на учет с наличием сердечно-сосудистых заболеваний", - сказал он. При этом в штате ФСИН - от Калининграда до Владивостока - всего 22 кардиолога. "Это событие знаменательно тем, что до нас этого никто никогда не делал, тем более с привлечением лучшего центра сердечно-сосудистой хирургии в Европе, куда и не каждый человек на воле может попасть", - добавил Максименко.

По его словам, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание директора ФСИН на проблемы с лечением сердечно-сосудистых заболеваний, а руководитель бакулевского центра Лео Бокерия предложил помощь, и в Можайск прибыла бригада врачей вместе с мобильной установкой. "Это первая в мире подобная установка, которая позволяет провести полный курс диагностики и при необходимости провести операцию", - рассказал руководитель клинико-диагностического центра Центра им. Бакулева Сергей Никонов.

"Я считаю, что это невероятно хорошая инициатива. В чем особенность сердечно-сосудистых заболеваний - они все излечимы, если правильно и вовремя поставлен диагноз. В течение 10 минут проводится операция на коронарных сосудах сердца с установлением стента в месте сужения сосуда. И через полчаса это уже здоровый человек", - сказал Никонов.

При необходимости более сложной операции ее проведут уже в самом центре. "Не секрет, что 30% диагнозов, которые ставятся на местах, неправильные. Особенно сложно поставить точный диагноз детям", - добавил он.

Валерий Максименко сообщил в свою очередь, что к специалистам-кардиологам привезли остро нуждающихся в лечении со всей страны. На первый прием попали 58 детей из домов ребенка при женских колониях, 18 осужденных женщин (в том числе 14 - из других регионов России) и 4 воспитанников Можайской колонии для несовершеннолетних. А в октябре в СИЗО-1 Москвы ("Матросская тишина") сотрудники центра им. Бакулева проведут обследование осужденных мужчин. Шестерых осужденных уже этапируют из других регионов в столицу.

"У нас большие планы - мы собираемся сотрудничать", - подчеркнул Никонов перед началом приема первых пациентов. Уже через 15 минут специалисты центра им. Бакулева провели первую операцию по стентированию.