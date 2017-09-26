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Голодец отметила заслуги специалистов Подмосковья в развитии нового школьного пространства

Общество
26 сентября, 14:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

По словам вице-премьера, эксперты Московской области просчитали параметры спортивных залов, модульных блоков для занятий трудом, музыкой и другими предметами

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Вице-премьер РФ Ольга Голодец

Вице-премьер РФ Ольга Голодец

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Работа подмосковных специалистов по созданию нового школьного пространства легла в основу программы по строительству школ, которая реализуется в России уже два года и рассчитана на 10 лет. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Ольга Голодец в рамках открытия выставки Build School 2017.

"Это был первый регион, который задумался, как построить. Здесь была проведена серьезная работа, которая легла в основу работы рабочей группы. Коллеги просчитали оптимальное соотношение образовательного пространства, площадей на которых может располагаться школа", - сказала Голодец.

Она уточнила, что также подмосковные специалисты просчитали параметры спортивных залов, модульных блоков для занятий трудом, музыкой и так далее. "Те проекты, которые существуют в Московской области, - это пионерские проекты, огромная заслуга тех, кто там работает", - подчеркнула вице-премьер.

Ранее в ходе церемонии открытия выставки Голодец также отметила заслуги Подмосковья в развитии школьного пространства и строительстве новых школ. Кроме того, вице-премьер отметила Калининградскую область и республику Татарстан, где лично посещала "школу будущего".

"Образование человека зависит от среды: ребенку должно быть удобно, комфортно, и образовательная среда и архитектура должны помогать ребенку развиваться", - сказала Голодец.

Выставка Build School 2017 проходит в "Экспоцентре" в Москве с 26 по 29 сентября. Организаторами выступают Союз архитекторов России совместно с Союзом московских архитекторов.

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