Голодец отметила заслуги специалистов Подмосковья в развитии нового школьного пространства

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Работа подмосковных специалистов по созданию нового школьного пространства легла в основу программы по строительству школ, которая реализуется в России уже два года и рассчитана на 10 лет. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Ольга Голодец в рамках открытия выставки Build School 2017.
"Это был первый регион, который задумался, как построить. Здесь была проведена серьезная работа, которая легла в основу работы рабочей группы. Коллеги просчитали оптимальное соотношение образовательного пространства, площадей на которых может располагаться школа", - сказала Голодец.
Она уточнила, что также подмосковные специалисты просчитали параметры спортивных залов, модульных блоков для занятий трудом, музыкой и так далее. "Те проекты, которые существуют в Московской области, - это пионерские проекты, огромная заслуга тех, кто там работает", - подчеркнула вице-премьер.
Ранее в ходе церемонии открытия выставки Голодец также отметила заслуги Подмосковья в развитии школьного пространства и строительстве новых школ. Кроме того, вице-премьер отметила Калининградскую область и республику Татарстан, где лично посещала "школу будущего".
"Образование человека зависит от среды: ребенку должно быть удобно, комфортно, и образовательная среда и архитектура должны помогать ребенку развиваться", - сказала Голодец.
Выставка Build School 2017 проходит в "Экспоцентре" в Москве с 26 по 29 сентября. Организаторами выступают Союз архитекторов России совместно с Союзом московских архитекторов.