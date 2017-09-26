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Роскомнадзор не знает о планах Facebook по локализации персональных данных в РФ

Общество
26 сентября, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Закон "О персональных данных" вступил в силу в РФ 1 сентября 2015 года

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор не располагает официальной позицией социальной сети Facebook о планах по исполнению требований закона о локализации персональных данных на территории РФ, сообщил ТАСС представитель ведомства Вадим Ампелонский.

"Сегодня во время общения руководителя Роскомнадзора с журналистами информагентств была затронута тема исполнения российского законодательства международными интернет- гигантами, в том числе исполнения компанией Facebook требования о локализации баз с персональными данными россиян на территории России. Александр Александрович подчеркнул, что Роскомнадзор взаимодействует с Facebook, хотя и не располагает официальной позицией компании по данному вопросу", - сказал Ампелонский.

Он уточнил, что в 2017 году никаких контрольных мероприятий в отношении деятельности Facebook в России не запланировано. "Facebook располагает в России значительной аудиторией, но при этом не является уникальным ресурсом. Роскомнадзор учитывает это при взаимодействии с компанией, оставляя приоритетом собственной деятельности неукоснительное соблюдение российского законодательства всеми без исключения участниками рынка", - подчеркнул собеседник агентства.

Он также призвал "излишне не драматизировать данную ситуацию".

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил журналистам, что Facebook прекратит работу в России по аналогии с социальной сетью Linkedin, если не исполнит закон о персональных данных, это может произойти в 2018 году. Заявление уже прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, компания Facebook должна соблюдать законы России, а рассуждать о пользе или вреде ее работы в Кремле считают некорректным.

Закон "О персональных данных" вступил в силу в РФ 1 сентября 2015 года. Он обязывает как российские, так и иностранные компании осуществлять хранение персональных данных россиян на территории России.

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