Лео Бокерия, Юрий Григорович и Рустам Хамдамов стали лауреатами премии Юрия Любимова

МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Ежегодная "Общественная премия Юрия Любимова" объявила лауреатов за 2017 год. Ими стали: хирург Лео Бокерия, хреограф Юрий Григорович и художник Рустам Хамдамов. Об этом ТАСС сообщила во вторник вдова Юрия Любимова - Каталин Любимова.

Она напомнила, что премия учреждена некоммерческой организацией "Благотворительный фонд развития театрального искусства Ю. П. Любимова" в 2015 году и присуждается за профессионализм, преданность своему делу, ясное выражение своей гражданской позиции.

"К премированию выдвигаются кандидаты, имеющие любую профессию, но удовлетворяющие вышеперечисленным критериям", - уточнила Любимова, добавив, что выдвижение лауреатов производится решением комиссии, состоящей из членов Попечительского совета Фонда.

Первыми лауреатами премии Любимова в 2015 году стали: российский политический деятель, политолог, действительный член Российской академии наук Алексей Арбатов; скульптор, академик Российской академии художеств, заслуженный художник РФ Леонид Баранов; российский композитор, музыковед и философ Владимир Мартынов, которого связывало с Юрием Петровичем Любимовым более чем 20-летнее сотрудничество, сказала Любимова.

Список награжденных в 2016 году продолжили президент Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина Ирина Антонова, врач-нейрохирург, научный руководитель Научно-исследовательского института нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Коновалов и известный актер театра и кино, художественный руководитель ФГБУ "Государственный театр наций", народный артист РФ Евгений Миронов.

Новые лауреаты

Новая тройка лауреатов уже известна, сказала Любимова.

Согласно алфавиту, их список открывается именем Лео Бокерия, ведущего кардиохирурга, известного ученого и организатора медицинской науки. Премию Любимова получит также выдающийся российский хореограф, балетмейстер Большого театра, народный артист СССР Юрий Григорович. Замыкает тройку награжденных Рустам Хамдамов - художник, режиссер, сценарист, актер, почетный член Российской академии художеств.

В этом году вручение Общественной премии Юрия Любимова состоится 30 сентября - в день 100-летнего юбилея Юрия Петровича Любимова в Государственном академическом Большом театре России, где он осуществил одну из своих последних работ - постановку оперы Александра Бородина "Князь Игорь". Церемония вручения премии пройдет перед юбилейным гала-концертом, проинформировала Любимова.

По ее словам, лауреатам вручается диплом и памятный знак, выплачивается денежное вознаграждение. В этом году в качестве памятного знака выбрано мозаичное панно, выполненное членом Союза художников России Анатолием Челышевым.

В честь 100-летнего юбилея Юрия Любимова решением комиссии часть денежного вознаграждения будет передана на восстановление Храма Воскресения Христова в селе Торопово Даниловского района Ярославской области, где церковным старостой был дед Юрия Петровича - Захар Петрович Любимов.

Генеральным спонсором Премии является банк ВТБ24 (ПАО). Информационная поддержка осуществляется Информационным агентством России ТАСС.