Лео Бокерия, Юрий Григорович и Рустам Хамдамов стали лауреатами премии Юрия Любимова

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МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Ежегодная "Общественная премия Юрия Любимова" объявила лауреатов за 2017 год. Ими стали: хирург Лео Бокерия, хреограф Юрий Григорович и художник Рустам Хамдамов. Об этом ТАСС сообщила во вторник вдова Юрия Любимова - Каталин Любимова.
Она напомнила, что премия учреждена некоммерческой организацией "Благотворительный фонд развития театрального искусства Ю. П. Любимова" в 2015 году и присуждается за профессионализм, преданность своему делу, ясное выражение своей гражданской позиции.
"К премированию выдвигаются кандидаты, имеющие любую профессию, но удовлетворяющие вышеперечисленным критериям", - уточнила Любимова, добавив, что выдвижение лауреатов производится решением комиссии, состоящей из членов Попечительского совета Фонда.
Первыми лауреатами премии Любимова в 2015 году стали: российский политический деятель, политолог, действительный член Российской академии наук Алексей Арбатов; скульптор, академик Российской академии художеств, заслуженный художник РФ Леонид Баранов; российский композитор, музыковед и философ Владимир Мартынов, которого связывало с Юрием Петровичем Любимовым более чем 20-летнее сотрудничество, сказала Любимова.
Список награжденных в 2016 году продолжили президент Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина Ирина Антонова, врач-нейрохирург, научный руководитель Научно-исследовательского института нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Коновалов и известный актер театра и кино, художественный руководитель ФГБУ "Государственный театр наций", народный артист РФ Евгений Миронов.
Новая тройка лауреатов уже известна, сказала Любимова.
Согласно алфавиту, их список открывается именем Лео Бокерия, ведущего кардиохирурга, известного ученого и организатора медицинской науки. Премию Любимова получит также выдающийся российский хореограф, балетмейстер Большого театра, народный артист СССР Юрий Григорович. Замыкает тройку награжденных Рустам Хамдамов - художник, режиссер, сценарист, актер, почетный член Российской академии художеств.
В этом году вручение Общественной премии Юрия Любимова состоится 30 сентября - в день 100-летнего юбилея Юрия Петровича Любимова в Государственном академическом Большом театре России, где он осуществил одну из своих последних работ - постановку оперы Александра Бородина "Князь Игорь". Церемония вручения премии пройдет перед юбилейным гала-концертом, проинформировала Любимова.
По ее словам, лауреатам вручается диплом и памятный знак, выплачивается денежное вознаграждение. В этом году в качестве памятного знака выбрано мозаичное панно, выполненное членом Союза художников России Анатолием Челышевым.
В честь 100-летнего юбилея Юрия Любимова решением комиссии часть денежного вознаграждения будет передана на восстановление Храма Воскресения Христова в селе Торопово Даниловского района Ярославской области, где церковным старостой был дед Юрия Петровича - Захар Петрович Любимов.
Генеральным спонсором Премии является банк ВТБ24 (ПАО). Информационная поддержка осуществляется Информационным агентством России ТАСС.