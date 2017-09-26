Telegraph: самый крупный в мире необработанный алмаз продали за $53 млн

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Британский магнат Лоуренс Графф выкупил самый крупный в мире необработанный алмаз Lesedi la Rona ("Наш свет") за $53 млн у канадской горнодобывающей компании Lucara Diamond Corporation. Об этом сообщает во вторник газета The Daily Telegraph.

"Наша команда высококлассных мастеров использует многолетний опыт работы с самыми ценными алмазами и будет трудиться день и ночь, чтобы обеспечить достойное будущее этому подарку матери природы", - заявил глава компании Graff Diamonds International .

Газета отмечает, что бесцветный алмаз массой 1109 карат, обнаруженный в 2015 году на руднике Карове в Ботсване, целый год искал покупателя. В июне 2016 года канадская компания выставила его на торги аукционного дома Sotheby's с минимальной ценой выкупа в $70 млн, однако торги были остановлены на отметке $61 млн. И хотя драгоценный камень больше нигде не выставлялся, по словам руководителя Lucara Diamond Corporation Уильяма Лемба, интерес к нему не угасал. Ранее он заявлял, что получал "по три предложения за неделю", но предпочитал выждать, чтобы "найти правильного покупателя".

По версии издания, одним из аргументов в пользу Граффа могла стать богатая история его компании и ее ориентированность на торговлю крупными драгоценными камнями. Кроме того, в мае он приобрел необработанный алмаз массой 373 карата за $17,5 млн, который, предположительно, является осколком Lesedi la Rona, что также могло сыграть в его пользу при отборе покупателей.