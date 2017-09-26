Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Telegraph: самый крупный в мире необработанный алмаз продали за $53 млн

Общество
26 сентября, 15:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Драгоценный камень Lesedi la Rona выкуплен у канадской горнодобывающей компании Lucara Diamond Corporation

Поделиться
Материал из 1 страницы
Самый крупный в мире необработанный алмаз Lesedi la Rona

Самый крупный в мире необработанный алмаз Lesedi la Rona

© EPA/JUSTIN LANE

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Британский магнат Лоуренс Графф выкупил самый крупный в мире необработанный алмаз Lesedi la Rona ("Наш свет") за $53 млн у канадской горнодобывающей компании Lucara Diamond Corporation. Об этом сообщает во вторник газета The Daily Telegraph.

Смотрите также
Кольцо с бриллиантом Pink Star

Рекорды "лучших друзей девушек"

"Наша команда высококлассных мастеров использует многолетний опыт работы с самыми ценными алмазами и будет трудиться день и ночь, чтобы обеспечить достойное будущее этому подарку матери природы", - заявил глава компании Graff Diamonds International .

Газета отмечает, что бесцветный алмаз массой 1109 карат, обнаруженный в 2015 году на руднике Карове в Ботсване, целый год искал покупателя. В июне 2016 года канадская компания выставила его на торги аукционного дома Sotheby's с минимальной ценой выкупа в $70 млн, однако торги были остановлены на отметке $61 млн. И хотя драгоценный камень больше нигде не выставлялся, по словам руководителя Lucara Diamond Corporation Уильяма Лемба, интерес к нему не угасал. Ранее он заявлял, что получал "по три предложения за неделю", но предпочитал выждать, чтобы "найти правильного покупателя".

По версии издания, одним из аргументов в пользу Граффа могла стать богатая история его компании и ее ориентированность на торговлю крупными драгоценными камнями. Кроме того, в мае он приобрел необработанный алмаз массой 373 карата за $17,5 млн, который, предположительно, является осколком Lesedi la Rona, что также могло сыграть в его пользу при отборе покупателей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Канада Ботсвана Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
2
В столице Аргентины появилась площадь, названная в честь России
5
Россияне и швейцарцы почтили в Андерматте память сподвижников Суворова
8
Меланья Трамп сажала овощи в саду Белого дома с детьми из вашингтонских школ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов в Сирии
2
Итоги деятельности Шанцева на посту губернатора Нижегородской области. Досье
3
Что сделал Валерий Шанцев на посту нижегородского губернатора
4
МИД Венгрии: Киев может забыть о европейском будущем Украины
5
В Свердловской области на уроке умерла школьница
6
Биография врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама