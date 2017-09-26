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МЧС: риск обнаружения боеприпасов при строительстве тоннеля в Севастопольской бухте высок

Общество
26 сентября, 15:40 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 26, сентября. /ТАСС

Окончательную оценку можно будет дать после проведения изыскательских работ

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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Риск обнаружения неразорвавшихся со времен Великой Отечественной войны боеприпасов при строительстве тоннеля в Севастопольской бухте, предварительно, высокий, но окончательную оценку можно будет дать после проведения изыскательских работ. Об этом во вторник на совместной пресс-конференции глав МЧС Крыма и Севастополя, организованной ТАСС в Севастополе, сообщил начальник севастопольского МЧС Сергей Клименко.

"Погодные условия, течение, штормы говорят о том, что существует необходимость сначала провести изыскания, а за период изысканий мы поймем количество взрывоопасных предметов, которые необходимо будет обезвреживать. Риски пока оценивать рано, пока не определятся с местом, риск очень высок, а подтвердится он или нет, мы посмотрим ", - сказал Клименко, напомнив, что в Севастопольской бухте до сих пор обнаруживают неразорвавшиеся с войны боеприпасы.

Он добавил, что МЧС будет контролировать ход работ по строительству тоннеля.

Ранее сообщалось, что власти Севастополя проведут проектно-изыскательские работы по технологическому и экономическому обоснованию возможности строительства тоннеля под Севастопольской бухтой. Появление такого тоннеля существенно облегчит транспортную ситуацию в городе, где сейчас между северной стороной и центральной частью действует катерное сообщение.

При этом рейд в Севастопольской бухте регулярно закрывается из-за штормов, а люди вынуждены добираться в город на автобусах, что значительно увеличивает время в пути, кроме того, автобусов зачастую не хватает, поэтому на остановках образовываются очереди, а в самих автобусах - давка.

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