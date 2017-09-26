Папа римский призвал к полному отказу от ядерного оружия

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РИМ, 26 сентября. /ТАСС/. Папа римский Франциск призвал к полному отказу от ядерного оружия и выполнению соглашения о нераспространении оружия массового уничтожения. Об этом понтифик написал во вторник в своем Twitter.
"Приложим все силы, чтобы мир был без ядерного оружия, применяя Договор о нераспространении [ядерного оружия]. Откажемся от этих инструментов смерти", - говорится в микроблоге, который ведется на девяти языках.
Let us commit ourselves to a world without nuclear weapons by implementing the Non-Proliferation Treaty to abolish these weapons of death.— Pope Francis (@Pontifex) 26 September 2017
Число читающих Twitter папы римского только на итальянском языке составляет более 4,6 млн пользователей. Он появился в момент обострения ситуации вокруг КНДР, которая ведет разработку ракетной и ядерной программ.