Папа римский призвал к полному отказу от ядерного оружия

РИМ, 26 сентября. /ТАСС/. Папа римский Франциск призвал к полному отказу от ядерного оружия и выполнению соглашения о нераспространении оружия массового уничтожения. Об этом понтифик написал во вторник в своем Twitter.

"Приложим все силы, чтобы мир был без ядерного оружия, применяя Договор о нераспространении [ядерного оружия]. Откажемся от этих инструментов смерти", - говорится в микроблоге, который ведется на девяти языках.

Let us commit ourselves to a world without nuclear weapons by implementing the Non-Proliferation Treaty to abolish these weapons of death. — Pope Francis (@Pontifex) 26 September 2017

Число читающих Twitter папы римского только на итальянском языке составляет более 4,6 млн пользователей. Он появился в момент обострения ситуации вокруг КНДР, которая ведет разработку ракетной и ядерной программ.