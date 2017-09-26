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Папа римский призвал к полному отказу от ядерного оружия

Общество
26 сентября, 15:39 UTC+3 РИМ РИМ 26, сентября. /ТАСС

Понтифик призвал применять Договор о нераспространении ядерного оружия

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РИМ, 26 сентября. /ТАСС/. Папа римский Франциск призвал к полному отказу от ядерного оружия и выполнению соглашения о нераспространении оружия массового уничтожения. Об этом понтифик написал во вторник в своем Twitter.

"Приложим все силы, чтобы мир был без ядерного оружия, применяя Договор о нераспространении [ядерного оружия]. Откажемся от этих инструментов смерти", - говорится в микроблоге, который ведется на девяти языках.

Число читающих Twitter папы римского только на итальянском языке составляет более 4,6 млн пользователей. Он появился в момент обострения ситуации вокруг КНДР, которая ведет разработку ракетной и ядерной программ.

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