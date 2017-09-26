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Минкомсвязь будет строго следить за исполнением Facebook закона о хранении данных в РФ

Общество
26 сентября, 15:32 UTC+3

Если соцсеть не будет соблюдать эту норму, ее могут заблокировать, заявил глава ведомства Николай Никифоров

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ГОРКИ, 26 сентября. /ТАСС/. Блокировка Facebook возможна в случае неисполнения требований закона персональных данных, который обязывает хранить личные данные россиян на территории страны. Минкомсвязь будет строго следить за исполнением закона, заявил журналистам глава министерства Николай Никифоров.

"Если есть действующий закон, то он должен соблюдаться всеми. Не важно, как называется компания и из какой страны - мы строго будем следить за соблюдением законодательства, - сказал министр. - Если какая-то компания не исполняет законодательство и делает это последовательно, не предоставляя никакой документации и не озвучивая необходимость предоставления какого-то определенного времени для выполнения технических мероприятий, в таком случае законодательство, я думаю, не оставит иных путей, кроме как применять такую меру, как блокировку".

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