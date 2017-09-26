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Студенты смогут получать зачеты после онлайн-курсов уже к концу года

Общество
26 сентября, 15:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

В дальнейшем систему онлайн-курсов планируется распространить на всю систему образования

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Студенты смогут официально получать зачеты после прохождения онлайн-курсов уже к концу года благодаря реализации приоритетного проекта Минобрнауки "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации". Об этом на пресс-конференции в рамках IV Международной конференции по новым образовательным технологиям #EdCrunch сообщила заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова.

О запуске нового государственного приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда" было объявлено летом 2017 года. Предполагается, что в рамках него студенты вузов и учреждений СПО смогут официально обучаться онлайн по части дисциплин, по каким-то причинам недоступных офлайн в их учебном заведении. В дальнейшем систему онлайн-курсов планируется распространить на всю систему образования.

"Мы надеемся до конца года выполнить первый индикатор нашего приоритетного проекта - 140 тыс. слушателей должны закончить образование и получить за него зачет. То есть этот онлайн-курс должен быть зачтен", - сказала Огородова.

По словам Людмилы Огородовой, сейчас рабочие группы должны решить проблему качества ресурсов, на которых размещаются онлайн-курсы, их стандартизации и координации между собой. Необходимо также разработать саму систему зачета курсов. В планах Минобрнауки также организовать механизм возмещения организациям средств, потраченных на запуск онлайн-ресурса. Проект призван повысить доступность образования и обеспечить возможность его непрерывного получения в течение всей жизни.

Согласно данным заместителя министра, сегодня запрос на онлайн-курсы есть у порядка 1,5 млн россиян.

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