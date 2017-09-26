Церемонии открытия и закрытия Worldskills в Казани поставит композитор Игорь Крутой

КАЗАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Композитор, народный артист России Игорь Крутой подготовит церемонии открытия и закрытия чемпионата мира по профессиональному мастерству Worldskills, который пройдет в Казани в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства Татарстана.

"Игорь Крутой и его творческая команда будут ответственными за церемонии открытия и закрытия мирового чемпионата профессионального мастерства WorldSkills-2019", - говорится в сообщении по итогам встречи президента Татарстана Рустама Минниханова с Игорем Крутым, которая прошла во вторник в Москве.

Минниханов попросил учесть в сценарии значимую для республики дату - 100-летие со дня образования ТАССР. Кроме того, с учетом того, что аудитория WorldSkills-2019 - это, прежде всего, молодежь, глава Татарстана предложил предусмотреть в сценарии наиболее интересные и современные идеи.

WorldSkills Competition пройдет в Казани с 18 по 23 августа 2019 года. Специально для проведения чемпионата будет построен крупнейший выставочный комплекс - WorldSkills KazanArena площадью 55,1 га. Возведение площадки уже началось, работы планируется завершить до мероприятия.