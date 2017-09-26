Монголия отменила тендеры по проекту строительства ГЭС в районе Байкала

УЛАН-УДЭ, 26 сентября. /ТАСС/. Монголия отменила объявленные в 2016 году тендеры на проведение технико-экономического обоснования (ТЭО) и оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта строительства гидроэлектростанции (ГЭС) "Шурэн" на главной артерии Байкала - реке Селенга - и водоотвода "Орхон" на ее притоке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте проекта по поддержке инвестиций в развитие инфраструктуры горнорудной промышленности в Монголии (MINIS), в рамках которого планируют построить ГЭС.

Осенью 2016 года стало известно об объявленных тендерах на проведение ТЭО и ОВОС гидросооружений "Шурэн" и "Орхон". Власти Бурятии тогда заявили, что это было сделано в обход договоренностей с монгольскими коллегами о предварительных консультациях. Сразу после объявления конкурсов министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской направил в адрес Всемирного банка, готового при соблюдении всех международных норм финансировать строительство гидросооружений, письмо с просьбой разъяснить ситуацию. Министр отметил, что решение о проведении конкурсов идет вразрез с достигнутыми ранее договоренностями.

"Курс действий в отношении исследований по проектам "Шурэн" и "Орхон" пересмотрен. Эта мера принимается по итогам публичных консультаций, проведенных в России и Монголии по проекту техзадания с потенциально затронутыми сообществами в марте-июле 2017 года", - отмечают в MINIS. Представители проекта также сообщили, что в ближайшие месяцы будут объявлены торги на проведение региональных экологических оценок (РЭО) проекта строительства ГЭС.

Позиция экологов

Российский координатор Международной экологической коалиции "Реки без границ" Александр Колотов прокомментировал ТАСС информацию об отмене тендеров. По его словам, конкурсы на проведение ТЭО и ОВОС были объявлены в 2016 году без предварительных общественных консультаций.

"Даже уже был составлен шорт-лист из отобранных консультационных фирм, участие которых предполагалось в проведении оценки воздействия на окружающую среду предполагаемых гидросооружений, - пояснил Колотов. - Это было сделано до проведения общественных слушаний".

Перспективы проекта

Добиться официального решения MINIS, по словам Колотова, удалось после неоднократных обращений "практически к каждому члену совета директоров Всемирного банка".

"Мы опротестовывали, писали письма, подчеркивая нелегитимность данной процедуры, - рассказал собеседник. - Сейчас снова будут объявлять тендеры, но на проведение региональных экологическихй оценок для каждого проекта монгольских ГЭС "Шурэн" и "Орхон". По времени процесс займет более года".

Колотов добавил, что после подведения итогов и анализа результатов РЭО будет принято решение о переходе на следующие этапы, потом будет разыгран тендер на детальную оценку ОВОС по каждому проекту. Предполагается проведение общественных слушаний в Монголии и России.

По прогнозам эксперта, все предварительные этапы до момента окончательного решения о строительстве займут минимум три года. "Так что непосредственная угроза Байкалу сейчас нашими стараниями ликвидирована, впереди длительные позиционные бои в рамках экологических оценок", - заключил Колотов.

Планы Монголии

Ранее сообщалось, что испытывающая энергодефицит Монголия планирует возвести каскад гидросооружений на главной артерии озера Байкал - реке Селенга и ее притоке - реке Орхон. Еще одна ГЭС, согласно планам, может появиться на реке Эгийн-Гол (проект реализуется с участием китайского капитала и находится, по данным экспертов в высокой степени готовности). По мнению российских экологов, строительство и работа гидросооружений на этих реках может негативно сказаться на всем бассейне озера Байкал и дельте Селенги.