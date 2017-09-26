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МЧС Севастополя в конце 2017 года может получить подводный аппарат для разминирования

Общество
26 сентября, 16:26 UTC+3

Как ожидается, благодаря этому аппарату специалисты будет выявлять в Севастопольской акватории неразорвавшиеся боеприпасы времен Великой отечественной войны

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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Севастополю в конце 2017 года должно получить беспилотный подводный аппарат для разминирования акватории города. Об этом во вторник на совместной пресс-конференции глав МЧС Крыма и Севастополя сообщил начальник севастопольского МЧС Сергей Клименко.

"Я надеюсь, что в конце года на вооружение [севастопольского МЧС] поступит беспилотный подводный аппарат", - сказал Клименко, пояснив, что благодаря этому аппарату МЧС будет выявлять в Севастопольской акватории неразорвавшиеся боеприпасы времен Великой отечественной войны.
Клименко напомнил, что по сей день в бухтах Севастополя находят боеприпасы времен войны. Например, в начале июня была обезврежена обнаруженная в Севастопольской бухте немецкая авиационная магнитно-акустическая донная мина весом почти 1 тонну.

Глава севастопольского МЧС отметил, что ведомство с 2014 года регулярно получает большое количество техники, необходимой для выполнения поставленных задач. "Главное управление МЧС и пожарно-спасательный гарнизон Севастополя уже на 87% оснащен техникой. Это автоцистерны, лестницы, но акцент хотелось бы сделать именно на современной технике, в 2016 году, например, поступил современный автомобиль для разминирования участков территорий", - сказал Клименко, добавив, что также в Севастополь поступило пять квадроциклов, семь беспилотных летательных аппаратов, используемых для спасения людей в горах и в районе обрывистых скал у моря.

Он добавил, что благодаря финансированию из федерального центра удалось отремонтировать и оснастить современной техникой все пожарные части Севастополя. На эти цели в течение 2016 и 2017 годов было получено более 30 млн рублей на капремонты и более 2,5 млн рублей на текущие ремонты.

Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС по Республике Крым Сергей Садаклиев, в свою очередь, отметил, что его ведомство также регулярно получает новую технику, за три года - 660 единиц. 

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