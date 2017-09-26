Московский НПЗ передал Минприроды Подмосковья мобильную лабораторию экомониторинга

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Московский НПЗ (МНПЗ, входит в структуру "Газпром нефти") передал министерству экологии и природопользования Московской области новую мобильную лабораторию экологического мониторинга, сообщает пресс-служба МНПЗ.

"Мобильная лаборатория, переданная министерству от Московского НПЗ, войдет в современную систему экомониторинга, которую создает министерство экологии и природопользования Московской области на базе ГУП МО "Экосистема", - сказал первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Павел Кириллов, его слова приводятся в пресс-релизе компании.

В сообщении сказано, что лаборатория оснащена системами для выявления в воздухе загрязняющих веществ, в том числе сероводорода, оксида азота, углеводородов, метана, диоксида серы, оксида углерода. Метеорологические данные собирает автоматическая метеостанция, которая фиксирует, в том числе, скорость и направление ветра.

Сообщалось, что МПНЗ включен в систему мониторинга города Москвы. На границах санитарно-защитной зоны предприятия размещены автоматизированные пункты контроля загазованности "Мосэкомониторинга". На территории завода и в пределах санитарно-защитной зоны ежедневно отбираются пробы воздуха. С 2015 года завод внедряет автоматизированную систему мониторинга атмосферного воздуха (АСМВ) по рекомендациям государственных регуляторов.

В компании утверждают, что завод с 2011 года из-за реализации программы модернизации уже на 50% снизил воздействие производства на окружающую среду, в том числе на 36% уменьшил поступление загрязняющих веществ в атмосферу. По прогнозам "Газпром нефти" в рамках второго этапа модернизации к 2020 году воздействие на окружающую среду будет сокращено еще на 50%. Объем инвестиций в проекты модернизации составляет 250 млрд рублей.