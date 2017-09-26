Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Росгвардия планирует ввести лицензию на продажу пневматического оружия

Общество
26 сентября, 17:04 дата обновления: 26 сентября, 17:15 UTC+3

Речь идет об оружии мощностью до 7,5 джоуля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Росгвардия прорабатывает проект о введении лицензирования на продажу пневматического оружия мощностью до 7,5 джоуля. Об этом ТАСС заявил начальник управления лицензионно-разрешительной работы Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Сергей Деревяшкин.

Смотрите также
Ученик 9-го класса, устроивший стрельбу в школе в Ивантеевке, у здания Басманного суда

Школа противоречий: директор, омбудсмен и суд пытались найти причины ЧП в Ивантеевке

"В настоящее время внутри нашего ведомства прорабатывается вопрос о корректировке законодательства об оружии с целью исключения повторения инцидентов, подобных случаю в Ивантеевке (школьник устроил стрельбу в классе и ранил учительницу - прим. ТАСС)", - сказал Деревяшкин.

Он пояснил, Росгвардия в частности планирует ввести лицензирование на приобретение пневматического оружия мощностью до 7,5 джоуля. "В настоящее время без лицензии оружие мощностью до 3,5 джоуля могут купить даже несовершеннолетние, а до 7,5 джоуля - совершеннолетние", - сказал Деревяшкин.

В настоящее время инициатива, по словам начальника управления, находится на стадии разработки законопроекта и активно обсуждается внутри ведомства.

Смотрите также

Росгвардия предлагает ряд ограничений по выдаче лицензий на огнестрельное оружие

В Госдуме предложили запретить продажу детям мощного пневматического оружия

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Стрельба в школе в Ивантеевке
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
2
В столице Аргентины появилась площадь, названная в честь России
5
Россияне и швейцарцы почтили в Андерматте память сподвижников Суворова
8
Меланья Трамп сажала овощи в саду Белого дома с детьми из вашингтонских школ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов в Сирии
2
Итоги деятельности Шанцева на посту губернатора Нижегородской области. Досье
3
Что сделал Валерий Шанцев на посту нижегородского губернатора
4
МИД Венгрии: Киев может забыть о европейском будущем Украины
5
В Свердловской области на уроке умерла школьница
6
Биография врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама