Росгвардия планирует ввести лицензию на продажу пневматического оружия

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Росгвардия прорабатывает проект о введении лицензирования на продажу пневматического оружия мощностью до 7,5 джоуля. Об этом ТАСС заявил начальник управления лицензионно-разрешительной работы Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Сергей Деревяшкин.
"В настоящее время внутри нашего ведомства прорабатывается вопрос о корректировке законодательства об оружии с целью исключения повторения инцидентов, подобных случаю в Ивантеевке (школьник устроил стрельбу в классе и ранил учительницу - прим. ТАСС)", - сказал Деревяшкин.
Он пояснил, Росгвардия в частности планирует ввести лицензирование на приобретение пневматического оружия мощностью до 7,5 джоуля. "В настоящее время без лицензии оружие мощностью до 3,5 джоуля могут купить даже несовершеннолетние, а до 7,5 джоуля - совершеннолетние", - сказал Деревяшкин.
В настоящее время инициатива, по словам начальника управления, находится на стадии разработки законопроекта и активно обсуждается внутри ведомства.