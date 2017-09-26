Для участников форума Общественной палаты "Сообщество" запустили мобильное приложение

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СТАВРОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Специальное мобильное приложение для участников форума Общественной палаты (ОП) РФ "Сообщество", который проходит в Ставрополе, запустили организаторы. Об этом ТАСС сообщила во вторник глава комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова.
"Форум "Сообщество" соединяется с новыми технологиями. У нас появилось мобильное приложение", - сказала она.
По словам Тополевой-Солдуновой, приложение упрощает общение участников друг с другом, делает более легким доступ к программе и документам форумам, а также позволяет связываться с экспертами. "Участников много, и не всегда можно экспертам подойти к каждому участнику и пообщаться, а тут есть такая прекрасная возможность и задать вопрос, и поделиться чем-либо через это приложение", - добавила собеседник агентства.
"Пользоваться [приложением] легко, нужно только зарегистрироваться. Я думаю, что это будет востребовано участниками, особенно молодежной аудиторией", - заключила она.
Как уточнили в пресс-службе ОП, приложение будет использоваться на всех будущих форумах "Сообщество".
Более 600 гражданских активистов, бизнесменов, представителей НКО и власти принимают участие в двухдневном форуме ОП "Сообщество" для регионов Северо-Кавказского федерального округа, который проходит в Ставрополе. Форумы гражданских активистов "Сообщество" традиционно проводятся Общественной палатой во всех федеральных округах в течение года. Завершается цикл итоговым форумом, который обычно проходит в Москве в ноябре.
В 2017 году форумы прошли уже в Ярославле, Красноярске, Казани, Ростове-на-Дону и Тюмени. До конца года подобные мероприятия ожидаются еще во Владивостоке и Санкт- Петербурге.