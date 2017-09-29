Четверть века самостоятельности: Карачаево-Черкесия отмечает юбилей

ЧЕРКЕССК, 29 сентября. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия отмечает 25-летие республики. В 1922 году постановлением ВЦИК РСФСР была создана Карачаево-Черкесская автономная область (КЧАО) в составе Ставропольского края. А в 1991 году ее преобразовали в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР. В декабря 1992 года регион получил автономность в составе Российской Федерации и стал называться Карачаево-Черкесской Республикой.

Сегодня Карачаево-Черкесия — один из спокойных и динамично развивающихся регионов Северного Кавказа. Республика не только популярна у туристов, но и является значимым мировым центром астрофизических исследований. На территории КЧР находится крупнейший в Евразии БТА (большой телескоп азимутальный).

За последние пять-шесть лет в республике произошли большие перемены. Открылись новые современные предприятия, отремонтировали действующие производства, построили крупные медицинские центры, курорт мирового уровня "Архыз". За это время в регионе появилось более 400 различных объектов, в их числе 50 детсадов, 17 школ и более 50 спортивных объектов.

"Сегодня мы уверенно можем сказать: Карачаево-Черкесия успешно состоялась в статусе самостоятельного субъекта. Да, еще есть много задач и проблем, которые нам предстоит решать, но республика вместе с другими регионами страны достойно прошла непростой путь становления государственности в составе России и добилась определенных успехов в разных отраслях экономики. Главный показатель — с каждым годом повышается качество жизни населения республики, создаются условия для самореализации граждан", — сказал ТАСС глава республики Рашид Темрезов.

В республике проживают представители более ста этносов различных религиозных конфессий, пять народов: абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы — они являются субъектообразующими.

В новейшей истории был период, когда звучали призывы разделить регион на несколько субъектов по этническому признаку. Но народы оказались мудрее и в ходе проведенного 28 марта 1992 года опроса высказались за сохранение единой Карачаево-Черкесии.

"Безусловно, главное достояние нашего региона — его многонациональный народ. Когда был референдум, абсолютное большинство населения республики высказалось за то, чтобы быть в составе Российской Федерации как единый субъект — Карачаево-Черкесская Республика. В единстве сила нашей республики, залог ее процветания", — отметил Темрезов.

Выход на международный уровень

Карачаево-Черкесия, по оценке экспертов, обладает большим экономическим, природным, туристско-рекреационным потенциалом и успешно его использует. Здесь находится старейший российский горнолыжный курорт "Домбай", популярный туркомплекс "Медовые водопады", с 2011 года в рамках государственно-частного партнерства реализуется масштабный проект по созданию всесезонного горного курорта "Архыз" мирового уровня. Он строится с нуля и в тестовом режиме начал работать в декабре 2013 года. И несмотря на то, что строительство еще продолжается, курорт является одним из самых популярных мест отдыха на Северном Кавказе.

Республика с населением около 500 тыс. человек в 2016 году приняла 1 млн туристов, по итогам этого года Минтуризма КЧР прогнозирует 20-процентный рост турпотока.

Еще один показатель успешного развития "Архыза" — приход в регион крупных зарубежных компаний. В частности, международная сеть отелей "Интерконтиненталь" начинает работу в Карачаево-Черкесии. На территории горнолыжного курорта британская компания построит две гостиницы.

Также в республике модернизируют и существующие комплексы. Новым этапом развития туристической отрасли можно назвать подписанный в августе 2017 года договор о сотрудничестве между КЧР и федеральной землей Тироль (Австрия).

По мнению члена Общественной палаты России Азамата Тлисова, Карачаево-Черкесия к своему 25-летнему юбилею подошла со значимыми успехами как в сфере туризма, так и в АПК, строительной отрасли и промышленности.

"Гордимся результатами развития туристического кластера, тем, что наши города и муниципалитеты становятся краше. Видим также, что в сложных экономических условиях республика продолжает демонстрировать темпы роста в АПК, производстве, реализуются интересные проекты. Бизнес готов инвестировать в регион, что говорит о благополучии республики. Активно развиваются институты гражданского общества, а самое главное, что они могут реально влиять на решение, направленные на развитие КЧР", — сказал Тлисов.

Академик Российской академии наук (РАН) Юрий Балега считает, что при дальнейшем развитии республики необходимо использовать высокотехнологичные производства. "КЧР — один из самых красивейших уголков Северного Кавказа, у нас есть большие ресурсы в сфере туризма. Для развития региона с такой прекрасной природой, считаю, необходимо развивать высокотехнологические производства, как это делают во многих странах мира. Высокие технологии позволяют сохранить природу и в то же время дадут возможность для дальнейшего развития народов, проживающих на этих территориях", — отметил ученый.

Карачаево-Черкесия богата не только курортами, минерально-сырьевыми ресурсами и разнообразной флорой и фауной, но и историей, архитектурными памятниками и культурными традициями. Именно здесь находятся древнейшие в России христианские храмы первой четверти Х века и самая древняя наскальная икона в стране — Лик Христа (IX–X века). "Богатство нашей республики прежде всего — в разнообразии культур народов КЧР, это нужно сохранять и приумножать и в последующие этапы развития региона. Самобытность культур и единство народов всегда должны оставаться визитной карточкой Карачаево-Черкесии", — подчеркнул Балега.

Достижения в промышленности

Промышленность наряду с сельским хозяйством и туризмом является одной из главных составляющих экономики Карачаево-Черкесии. В регионе появились современные производства, в их числе — автозавод Derways, "Юг-Ойл-Пласт" — крупнейший мировой производитель сотового и монолитного поликарбоната. Построена инновационная фабрика по переработке шерсти, аналогов которой пока нет в России, производственной мощностью более 2 тыс. тонн пряжи в год. Осенью 2016 года начал работать современный селекционно-семеноводческий центр мощностью 10 тыс. тонн, что позволит значительно снизить зависимость аграриев Северного Кавказа от импортных семян. Развивается в регионе и вторичная переработка сырья. Цех по переработке полиэтилена, полипропилена и другого вторсырья планируется запустить до конца 2017-го на базе ООО "Селена", специализирующегося на производстве предметов быта. На предприятии в ближайшие годы также планируют реализовать импортозамещающий проект по созданию производства спанбонда — нетканого материала из расплава полимера фильерным способом.

Помимо открытия новых предприятий в республике огромное внимание уделяют и модернизации уже действующих заводов. Благодаря техническому перевооружению в этом году Хабезский гипсовый завод намерен увеличить в два раза, до 200 тыс. тонн, объем производства сухих строительных смесей. А после модернизации производства продукция ЗАО "Кавказцемент" составляет конкуренцию импортным товарам и вытесняет их с российского рынка.

"Только за последние четыре года в республике при реализации инвестпроектов в сфере промышленности создано более 600 новых рабочих мест. Сегодня на разной стадии реализации находятся десять инвестиционных проектов", — рассказал ТАСС министр промышленности и торговли республики Мурат Аргунов.

Промышленный комплекс Карачаево-Черкесии сегодня представлен 721 предприятием, где работают более 13 тыс. человек.

Центр астрономии и коневодства России

Карачаево-Черкесия благодаря своему расположению и астроклиматическим условиям является ведущим астрономическим регионом России. На территории республики находится крупнейшая в стране Специальная астрофизическая обсерватория (САО) РАН, которая располагает самым большим в Евразии БТА и уникальным радиотелескопом РАТАН-600. Здесь также есть солнечная станция Пулковской обсерватории и радиоастрономическая обсерватория "Зеленчукская" Института прикладной астрономии РАН. В 2014 году в КЧР была построена первая на постсоветском пространстве Кавказская горная обсерватория МГУ.

Нужно строить специализированные школы, где был бы упор на математику, физику, информационные технологии, чтобы молодежь шла в науку Юрий Балега академик РАН, научный руководитель САО

По мнению академика РАН, научного руководителя САО, доктора физико-математических наук Юрия Балеги, потенциал этих центров необходимо активно использовать для привлечения молодежи Северного Кавказа в науку.

"У нас на Северном Кавказе, к сожалению, большинство молодых людей увлекаются гуманитарными дисциплинами, а также мало хороших школ в области точных наук. У нас есть крупнейшая обсерватория страны — САО, есть ряд других астрономических институтов на территории республики. Можно было бы использовать их возможности и построить специализированную школу, где был бы упор на математику, физику, информационные технологии. Чтобы молодежь шла в науку", — говорит ученый.

САО РАН сейчас совместно с фондом поддержки научных, образовательных и культурных инициатив "Траектория" проводит трехлетнюю астрофизическую школу для старшеклассников.

Карачаево-Черкесию по праву также можно назвать центром коневодства России. В республике есть своя — карачаевская — порода лошадей. О ее особенностях и уникальности в разные годы говорили ведущие специалисты по коневодству в России, такие как Владимир Парфенов. Развитие этой породы, по оценке специалистов, сегодня экономически целесообразно — это выгодные инвестиции в горное животноводство, туризм, оборону страны и конный спорт.

"Был период, когда сельское хозяйство пришло в упадок, лошади исчезали почти табунами. В 2006 году, по данным статистики, из 25 тыс. голов оставалось только 5 тыс. Ситуация изменилась после создания в КЧР региональной федерации по конному спорту. В республике начали активно продвигать этот спорт, побеждать на чемпионатах России и соревнованиях международного уровня на лошадях карачаевской породы, после чего пошел подъем в коневодстве", — рассказал президент Федерации конного спорта КЧР Рашид Кубанов.

По его словам, за последние 11 лет коневодство в республике удалось не просто возродить, но и улучшить показатели, которые были в советские годы. "В институте коневодства России, по статистике, по всей стране числится 15 тыс. голов более ста пород лошадей, а карачаевской породы только конематок 35 тыс. В КЧР в два раза больше лошадей, чем в целом по стране, и сейчас нашу республику можно смело назвать центром коневодства России. Ситуация даже лучше, чем в советские годы", — отметил эксперт.

В республике в два раза больше лошадей, чем в целом по стране. Ситуация даже лучше, чем в советские годы Рашид Кубанов президент Федерации конного спорта КЧР

Лошади из Карачаево-Черкесии, где их готовят как для спортивных нужд и народного хозяйства, пользуются спросом в других странах мира. В частности, в Чехии есть племенное хозяйство, где разводят только карачаевскую породу лошадей, экспорт осуществляется в Турцию и страны СНГ.

Одно из старейших хозяйств региона — Карачаевский конезавод — было организовано в 1930 году по инициативе Семена Буденного, который в годы гражданской войны командовал Первой конной армией.

Новые горизонты

Карачаево-Черкесия в конце 2016 года выбрана площадкой для строительства Северокавказского инновационного медицинского кластера. Он расположится неподалеку от знаменитого туристического комплекса "Медовые водопады" в Малокарачаевском районе республики, который входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Власти республики уверены, что реализация такого масштабного проекта даст новый толчок развитию республики и Северного Кавказа в целом.

Республика активно разрабатывает новые региональные проекты и программы, направленные на повышение уровня жизни населения, повышение занятости, развитие малого и среднего бизнеса, туризма, АПК, промышленности, а также создание условий для самореализации молодежи, которая уже сегодня радует своими успехами в творчестве, образовании и спорте. Юные артисты, художественные коллективы и спортсмены КЧР неоднократно становились победителями всероссийских и международных конкурсов и соревнований.