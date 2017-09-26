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ОНФ выявил с марта 2015 года экологические нарушения на сумму около 132 млрд рублей

Общество
26 сентября, 18:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

В ОНФ сообщили, что от вырубок спасено около 350 тыс. га леса

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Эксперты Центра общественного мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса с марта 2015 года выявили экологические нарушения на сумму около 132 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС во вторник.

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"С марта 2015 года эксперты Центра получили несколько тысяч обращений от граждан с жалобами на экологические проблемы. Более чем за два года работы нами было выявлено экологических нарушений на общую сумму около 132 млрд рублей и спасено от вырубок около 350 тыс. га леса", - сообщил координатор экологического проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов, слова которого цитирует пресс-служба движения.

Представитель ОНФ также отметил, что за семь месяцев на "Интерактивную карту свалок" ОНФ поступило более 13,3 тыс. обращений о нелегальных свалках. При этом более 4,2 тыс. нелегальных свалок уже ликвидировано, подчеркнул Миронов.

Проект ОНФ "Генеральная уборка" был запущен в конце января 2017 года в связи со стартом в России Года экологии. В рамках проекта работает сетевой ресурс "Интерактивная карта свалок", на котором граждане могут самостоятельно отметить места, где, по их мнению, действуют нелегальные свалки. На основе поступивших сигналов коммунальные службы при содействии ОНФ проверяют информацию и принимают меры по ликвидации незаконных мусорных полигонов.

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