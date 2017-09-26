Росприроднадзор связал неприятный запах на востоке Москвы с работами на полигоне "Кучино"

Футболист ЦСКА Фернандес тренируется индивидуально накануне матча с "Манчестер Юнайтед"Спорт 26 сентября, 18:42
Главный тренер "Арарата" Григорян сообщил, что посетит заседание КДК РФССпорт 26 сентября, 18:28
"ВКонтакте" за год выплатила администраторам сообществ более 1 млрд рублейЭкономика и бизнес 26 сентября, 18:28
Биография избранного президента РАН Александра СергееваБиографии и справки 26 сентября, 18:18
Зубков: сборной России по бобслею и скелетону перед Играми-2018 необходим новый инвентарьСпорт 26 сентября, 18:17
Биография генерал-полковника Виктора БондареваБиографии и справки 26 сентября, 18:14
Александр Сергеев победил на выборах президента РАННаука 26 сентября, 18:07
Карасин: украинский закон об образовании перечеркивает правовые основы государстваПолитика 26 сентября, 18:00
Фирма "Мелодия" выпустила записи молодого РостроповичаКультура 26 сентября, 17:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Росприроднадзор связал появление неприятного запаха в Косино-Ухтомском районе на востоке Москвы с возможным нарушением технологии при пересыпке грунтом закрытого в подмосковной Балашихе мусорного полигона "Кучино. В свою очередь, в компании "Спецгеоэкология", которая руководит работами на полигоне, заявили ТАСС, что неприятный запах в столице не связан с работами на свалке.
"Росприроднадзор возбудил административное дело и начал расследование с целью проверки исполнения технологии пересыпки тела полигона "Кучино", - сообщила во вторник пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии.
В свою очередь генеральный директор компании "Спецгеоэкология" Борис Трушин сообщил ТАСС, что запах сероводорода не связан с пересыпкой полигона или бурением скважин.
"Спецгеоэкология" полностью исключает возможность того, что запах сероводорода связан с пробуренными скважинами", - сказал он, добавив, что две из пробуренных скважин перекрыты грунтом, а третья - древесиной. Усиление запаха во второй половине августа также не связано с работами на полигоне, добавил Трушин.
"Эти грунты - слабопроницаемые. Чтобы продавить через них воду или газ, нужно очень высокое давление, которого в полигоне нет", - пояснил Трушин. Сейчас газ выходит только через борта свалки, преодолевая сопротивление ее пористой структуры. Таким образом, количество выбросов в атмосферу с начала работ могло снизиться или остаться на прежнем уровне, но не увеличиться, добавил он.
Полигон "Кучино" был закрыт 23 июня 2017 после требования президента РФ Владимира Путина, и летом там начались предрекультивационные работы. Свалку начали пересыпать, чтобы изолировать разлагающиеся отходы, сократить выброс вредных веществ в атмосферу и риск самовоспламенения. Также в рамках предрекультивационных работ специалисты пробурили в теле полигона несколько скважин, чтобы оценить количество накопленного в нем фильтрата и состав выделяемого газа.