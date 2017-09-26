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Росприроднадзор связал неприятный запах на востоке Москвы с работами на полигоне "Кучино"

Общество
26 сентября, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

В компании "Спецгеоэкология" отрицают связь между работами на полигоне и запахом

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Росприроднадзор связал появление неприятного запаха в Косино-Ухтомском районе на востоке Москвы с возможным нарушением технологии при пересыпке грунтом закрытого в подмосковной Балашихе мусорного полигона "Кучино. В свою очередь, в компании "Спецгеоэкология", которая руководит работами на полигоне, заявили ТАСС, что неприятный запах в столице не связан с работами на свалке.

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"Росприроднадзор возбудил административное дело и начал расследование с целью проверки исполнения технологии пересыпки тела полигона "Кучино", - сообщила во вторник пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии.

В свою очередь генеральный директор компании "Спецгеоэкология" Борис Трушин сообщил ТАСС, что запах сероводорода не связан с пересыпкой полигона или бурением скважин.

"Спецгеоэкология" полностью исключает возможность того, что запах сероводорода связан с пробуренными скважинами", - сказал он, добавив, что две из пробуренных скважин перекрыты грунтом, а третья - древесиной. Усиление запаха во второй половине августа также не связано с работами на полигоне, добавил Трушин.

"Эти грунты - слабопроницаемые. Чтобы продавить через них воду или газ, нужно очень высокое давление, которого в полигоне нет", - пояснил Трушин. Сейчас газ выходит только через борта свалки, преодолевая сопротивление ее пористой структуры. Таким образом, количество выбросов в атмосферу с начала работ могло снизиться или остаться на прежнем уровне, но не увеличиться, добавил он.

Полигон "Кучино" был закрыт 23 июня 2017 после требования президента РФ Владимира Путина, и летом там начались предрекультивационные работы. Свалку начали пересыпать, чтобы изолировать разлагающиеся отходы, сократить выброс вредных веществ в атмосферу и риск самовоспламенения. Также в рамках предрекультивационных работ специалисты пробурили в теле полигона несколько скважин, чтобы оценить количество накопленного в нем фильтрата и состав выделяемого газа.

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