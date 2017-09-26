Чеченские дети овациями встретили спектакли Театра юного зрителя из Брянской области

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сотни детей из деревень и райцентров Чечни овациями встретили спектакли в исполнении артистов Театра юного зрителя Брянской области, гастроли которого впервые за 30 лет прошли на Северном Кавказе. Об этом сообщил во вторник ТАСС директор чеченского государственного Театра юного зрителя Муса Сагаев.
"В последний раз театр был на гастролях в регионе в сентябре 1987 года, и вот спустя 30 лет они вновь порадовали наших детей. Перед их приездом мы выбрали два спектакля, соответствующие нашему менталитету, это "Финист Ясный сокол" и "Золотое сердечко". Нашим детям очень понравились представления, настолько, что после они выходили из зала с желанием стать артистами", - сказал Сагаев.
Департамент культуры Брянской области отметил высокий уровень организации гастролей.
"Принимающая сторона позаботилась о декорациях, транспортировке и размещении артистов. Они показали 12 спектаклей в Грозном, Курчалое, Ачхой-Мартане, Серноводске. Гастроли ТЮЗа были организованы в рамках проекта партии "Единая Россия" "Театры - детям" при поддержке Минкульта РФ, правительства Брянской области", - привели в департаменте слова директора театра Надежды Данилевской, вернувшейся во вторник с гастролей.