Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чеченские дети овациями встретили спектакли Театра юного зрителя из Брянской области

Общество
26 сентября, 18:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Гастроли театра на Северном Кавказе прошли впервые за 30 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сотни детей из деревень и райцентров Чечни овациями встретили спектакли в исполнении артистов Театра юного зрителя Брянской области, гастроли которого впервые за 30 лет прошли на Северном Кавказе. Об этом сообщил во вторник ТАСС директор чеченского государственного Театра юного зрителя Муса Сагаев.

"В последний раз театр был на гастролях в регионе в сентябре 1987 года, и вот спустя 30 лет они вновь порадовали наших детей. Перед их приездом мы выбрали два спектакля, соответствующие нашему менталитету, это "Финист Ясный сокол" и "Золотое сердечко". Нашим детям очень понравились представления, настолько, что после они выходили из зала с желанием стать артистами", - сказал Сагаев.

Департамент культуры Брянской области отметил высокий уровень организации гастролей.

"Принимающая сторона позаботилась о декорациях, транспортировке и размещении артистов. Они показали 12 спектаклей в Грозном, Курчалое, Ачхой-Мартане, Серноводске. Гастроли ТЮЗа были организованы в рамках проекта партии "Единая Россия" "Театры - детям" при поддержке Минкульта РФ, правительства Брянской области", - привели в департаменте слова директора театра Надежды Данилевской, вернувшейся во вторник с гастролей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
2
В столице Аргентины появилась площадь, названная в честь России
5
Россияне и швейцарцы почтили в Андерматте память сподвижников Суворова
8
Меланья Трамп сажала овощи в саду Белого дома с детьми из вашингтонских школ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография избранного президента РАН Александра Сергеева
2
Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева
3
Биография врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
4
Итоги деятельности Шанцева на посту губернатора Нижегородской области. Досье
5
Эксперты объясняют отставку Шанцева конфликтом с региональными элитами
6
ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов в Сирии
7
МИД Венгрии: Киев может забыть о европейском будущем Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама